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2 часа назад

СМИ: на главу МИД Сомали совершено покушение

ТАССиещё 1

Министр иностранных дел Сомали Абдисаид Мусе Али заявил, что на него в четверг было совершено покушение в городе Галькайо в центральной части страны. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Shabelle Media Network.

СМИ: на главу МИД Сомали совершено покушение
Фото: национальная служба новостейнациональная служба новостей

По словам главы МИД, на него напали военнослужащие, подчиняющиеся главе администрации штата Пунтленд Саиду Дени. Абдисаид Мусе Али сказал, что убит один боец его охраны, а также ранен хозяин дома, в котором министр находился.

В свою очередь сомалийский новостной портал Garowe передал, что глава МИД был в гостях у одного из старейшин города Галькайо, когда на него было совершено покушение.

Через Галькайо проходит граница двух регионов Сомали. Северная часть города входит в состав штата Пунтленд, южная - штату Галмудуг.

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