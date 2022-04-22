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1 час назад

В Киеве заявляют, что украинские силовики с "Азовстали" не собираются сдаваться

ТАСС

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что украинским силовикам, которые заблокированы на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, не нужен гуманитарный коридор, они не намерены сдаваться.

"Бывают коридоры для сдачи в плен. Россияне открыли такой, но он нам не нужен. Наши военные не хотят сдаваться им в плен", - написала Верещук в пятницу в своем Telegram-канале.

Она вновь повторила, что на комбинате находится 1 тыс. мирных жителей и призвала открыть для них гуманитарный коридор.

Как доложил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, для мирных жителей, которые могут находиться на территории "Азовстали", были подготовлены гуманитарные коридоры и объявлялся режим тишины, однако с завода никто не вышел. Он добавил, что в течение нескольких дней удалось эвакуировать свыше ста человек с прилегающих к заводу территорий.

После этого Путин назвал нецелесообразным штурм "Азовстали", приказал его отменить и заблокировать промзону, "чтобы муха не пролетела". При этом президент РФ поручил еще раз предложить сдать оружие оставшимся там украинским военным, подчеркнув, что российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение, а раненым - квалифицированную медицинскую помощь.

Минобороны выступило с заявлением по ситуации на «Азовстали»

На территории комбината "Азовсталь" заблокированы остатки украинской группировки в Мариуполе, остальная территория города полностью зачищена. По данным Минобороны РФ, на комбинате остаются не более 2,5 тыс. украинских силовиков, включая военнослужащих националистического полка "Азов" и иностранных наемников. Российские военные неоднократно предлагали им сложить оружие.

В мире,Видео,Ирина Верещук,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,
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