США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня

США и их союзники начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО), заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.
«Системы РСЗО мы уже поставляем. И не только мы стали это делать. Кроме того, мы сейчас работаем с другими союзниками по НАТО, чтобы Украина получила больше реактивных систем», – передает слова Нуланд украинское издание «Европейская правда», передает ТАСС.
Также она добавила, что несколько государств НАТО снабжают Киев компонентами, которые позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) «поднять в воздух больше самолетов».
Ранее министр обороны США Ллойд Остин обещал, что американская сторона продолжит оказывать военную помощь Киеву.