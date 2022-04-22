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17 минут назад

Нуланд заявила о поставках Украине реактивных систем залпового огня

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

США и их союзники начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО), заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня
Фото: ReutersReuters

«Системы РСЗО мы уже поставляем. И не только мы стали это делать. Кроме того, мы сейчас работаем с другими союзниками по НАТО, чтобы Украина получила больше реактивных систем», – передает слова Нуланд украинское издание «Европейская правда», передает ТАСС.

Также она добавила, что несколько государств НАТО снабжают Киев компонентами, которые позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) «поднять в воздух больше самолетов».

«Специально для Украины». В США создали дроны по заказу Киева

Ранее министр обороны США Ллойд Остин обещал, что американская сторона продолжит оказывать военную помощь Киеву.

В мире,Ллойд Остин,Виктория Нуланд,НАТО,
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