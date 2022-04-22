США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня

«Системы РСЗО мы уже поставляем. И не только мы стали это делать. Кроме того, мы сейчас работаем с другими союзниками по НАТО, чтобы Украина получила больше реактивных систем», – передает слова Нуланд украинское издание «Европейская правда», передает ТАСС.