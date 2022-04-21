Британский парламент расследует скандал с вечеринками Джонсона

Британские депутаты одобрили в четверг инициативу о начале парламентского расследования по вопросу о том, ввел ли премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в заблуждение законодателей своими заявлениями по поводу вечеринок в первые волны пандемии в 2020 году.

Фото: AFP AFP

Предложение о начале расследования со стороны межпартийного парламентского комитета по привилегиям, выдвинутое оппозиционной Лейбористской партии, было одобрено без голосования, поскольку ни один депутат от правящей Консервативной партии не выразил возражение против инициирования подобного разбирательства.

Видео дня

Данное расследование будет запущено только по завершении продолжающейся полицейской проверки возможных случаев нарушений коронавирусных ограничений в резиденции Джонсона. В четверг правоохранительные органы британской столицы подчеркнули, что не будут публиковать итоги своего расследования до проведения местных выборов в Великобритании 5 мая, мотивировав такое решение нежеланием становиться участником внутреннего политического процесса.

На прошлой неделе стало известно, что Джонсон, его супруга Кэрри и министр финансов Риши Сунак получили штрафы от лондонской полиции за нарушение коронавирусных ограничений, поскольку участвовали в вечеринках в правительственных учреждениях во время пандемии. Позже газета The Guardian проинформировала, что глава правительства может получить еще три штрафа. Сам Джонсон приводил разные объяснения произошедших событий. Сначала он вообще отрицал, что какие-либо нарушения имели место, а его канцелярия заявила, что вечеринок не было. Впоследствии политик признал, что вечеринки проводились, он был на них, но уточнил, что не осознавал, что это было нарушением правил.

Парламентский комитет по привилегиям будет расследовать именно возможные случаи целенаправленного введения в заблуждение депутатов со стороны Джонсона, а не обстоятельства самих вечеринок. При этом данное расследование будет уже третьим в отношении Джонсона из-за скандала с нарушением коронавирусных ограничений.

31 января были опубликованы выдержки из доклада по итогам внутреннего расследования инцидентов, которое провела сотрудница секретариата кабинета министров Сью Грэй. Она пришла к выводу, что проведение вечеринок во время первых волн пандемии нарушало действующие правила и эту практику "трудно оправдать". Она также указала, что проведение вечеринок стало следствием "провалов в вопросе лидерства" со стороны различных подразделений канцелярии Джонсона и секретариата кабинета министров, и подвергла критике культуру злоупотребления алкогольными напитками, сложившуюся на Даунинг-стрит.

Удар по консерваторам

Согласно последним опросам общественного мнения, более половины британцев уже считают, что Джонсон должен уйти с поста лидера Консервативной партии в нынешних условиях. По мнению британских политических комментаторов, скандал с вечеринками в резиденции премьера нанесет удар по позициям консерваторов в преддверии местных выборов. Однако сам Джонсон, находящийся с официальным визитом в Индии, в интервью телеканалу "Скай ньюс" в четверг с уверенностью заявил, что именно он будет представлять консерваторов на всеобщих выборах в 2024 году.

В свою очередь лидеры Лейбористской партии, Шотландской национальной партии и "Либеральных демократов" призвали главу правительства подать в отставку. Сам Джонсон, ставший первым действующим премьер-министром, который нарушил закон, извинился перед британцами, однако отказался сложить с себя полномочия, сославшись на важность сохранения политической стабильности в королевстве в условиях ситуации на Украине.

Что дальше

После того как полиция Лондона опубликует результаты своего расследования, межпартийный парламентский комитет по привилегиям начнет собственное разбирательство. Если комитет придет к выводу, что Джонсон ввел депутатов в заблуждение, то в отношении премьера могут быть применены санкции. В частности, Джонсону может грозить выговор, приостановка членства в Палате общин (нижней палате] британского парламента (в Великобритании депутатами в обязательном порядке являются все члены кабинета министра, включая главу правительства) или исключение из нее. Кроме того, комитет может рекомендовать премьер-министру принести извинения за содеянное.