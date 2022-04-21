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26 минут назад

Минфин США: отстранение РФ от работы в рамках G20 потребовало бы согласия между странами

ТАСС

Решение об отстранении России от участия в работе Группы двадцати (G20) требует полного согласия между всеми участниками объединения, а его нет. Это признала в четверг на пресс-конференции министр финансов США Джанет Йеллен.

Между странами-участницами G20 возникли разногласия из-за России
Фото: ТАССТАСС

"Отстранение какого-либо государства от участия в любом [объединении] требует очень высокого уровня согласия, это касается и G20, а такого согласия не было", - сказала она.

При этом Йеллен отметила, что США и их союзники продолжат высказывать мнение о том, что участие РФ в "двадцатке" недопустимо из-за проводимой ею на Украине специальной военной операции, которая отражается на мировой экономике.

Стране ЕС пригрозили санкционной войной из-за России

Президент США Джо Байден 24 марта заявил в Брюсселе, что выступает за исключение РФ из G20, признав, что некоторые другие страны с таким шагом не согласны. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что формат Группы двадцати важен, но в нынешних условиях исключение из него не было бы для Москвы смертельным.

В мире,Джозеф Байден,Джанет Йеллен,Дмитрий Песков,Казначейство США,ЕС,
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