Между странами-участницами G20 возникли разногласия из-за России

Решение об отстранении России от участия в работе Группы двадцати (G20) требует полного согласия между всеми участниками объединения, а его нет. Это признала в четверг на пресс-конференции министр финансов США Джанет Йеллен.
"Отстранение какого-либо государства от участия в любом [объединении] требует очень высокого уровня согласия, это касается и G20, а такого согласия не было", - сказала она.
При этом Йеллен отметила, что США и их союзники продолжат высказывать мнение о том, что участие РФ в "двадцатке" недопустимо из-за проводимой ею на Украине специальной военной операции, которая отражается на мировой экономике.
Президент США Джо Байден 24 марта заявил в Брюсселе, что выступает за исключение РФ из G20, признав, что некоторые другие страны с таким шагом не согласны. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что формат Группы двадцати важен, но в нынешних условиях исключение из него не было бы для Москвы смертельным.