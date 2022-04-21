Французы возмутились новости о возможном триумфе Макрона

Старейшая ежедневная французская газета Le Figaro провела опрос о предпочтениях во втором туре выборов президента Франции. В голосовании приняли участие более 250 тысяч человек. За нынешнего президента страны отдали свой голос 61,64% читателей, за его оппонента Марин Ле Пен - 38,34%.

Пользователи в комментариях испугались победы Макрона: некоторые отмечают, что в первом туре выборов он набрал меньше 30% голосов, другие выразили резкое недовольство его политикой.