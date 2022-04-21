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8 минут назад

Россия ввела санкции против Цукерберга

Никита Бородкин

Глава компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг внесен в новый российский санкционный список. Соответствующая информация появилась на сайте МИД РФ.

Россия ввела санкции против Цукерберга
Фото: ReutersReuters

Как отметили в ведомстве, внесение в «стоп-лист» еще 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов необходимо в качестве ответа на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции. Попавшим в перечень лицам закрывается въезд в Россию на бессрочной основе.

Кроме Цукерберга в списке оказались вице-президент США Камала Харрис, первый заместитель Минобороны Кэтлин Хикс, зампред Объединенного комитета начальников штабов Кристофер Грэйди, официальный представитель Минобороны Джон Кирби, руководитель аппарата Белого Дома Рональд Кляйн и другие.

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Также в МИД сообщили, что в ближайшее время последует новое объявление об очередном пополнении российского «стоп-листа» в контрмер контрмер на враждебные действия властей США.

В мире,Политика,Джон Кирби,Марк Цукерберг,Объединенный комитет начальников штабов армии США,МИД России,
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