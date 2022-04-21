Россия ввела санкции против Цукерберга

Глава компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг внесен в новый российский санкционный список. Соответствующая информация появилась на сайте МИД РФ.

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Как отметили в ведомстве, внесение в «стоп-лист» еще 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов необходимо в качестве ответа на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции. Попавшим в перечень лицам закрывается въезд в Россию на бессрочной основе.

Кроме Цукерберга в списке оказались вице-президент США Камала Харрис, первый заместитель Минобороны Кэтлин Хикс, зампред Объединенного комитета начальников штабов Кристофер Грэйди, официальный представитель Минобороны Джон Кирби, руководитель аппарата Белого Дома Рональд Кляйн и другие.