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«Анонс теракта»: В РФ ответили на угрозы уничтожить Крымский мост

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, говоря о намерениях ракетного обстрела Крымского моста, анонсировал теракт. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вокруг моста и всех стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности и предосторожности по линии соответствующих служб", - заверил Песков.

Путин заявил о нецелесообразности штурма "Азовстали" в Мариуполе

Президент России Владимир Путин заявил, что штурмовать промзону «Азовстали» в Мариуполе нецелесообразно, и призвал блокировать ее. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в «Азовстали» так, чтобы муха не пролетела», - сказал Путин.

Госдума определилась с назначением Набиуллиной

Эльвира Набиуллина назначена главой Центробанка на третий срок. Она будет выполнять обязанности еще пять лет. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение было принято сегодня на заседании Госдумы. Ее новый срок начнется с 24 июня.

Перед рассмотрением ее кандидатуры Набиуллина провела встречи во всех фракциях и профильных комитетах Госдумы. Ее назначение поддержала фракция «Единой России».

Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до пяти

В результате пожара в оборонном НИИ в Твери погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

Ранее сообщалось о двух жертвах пожара.

Алекперов покинет пост президента "Лукойла" и совет директоров компании

Вагит Алекперов, совладелец, президент и основатель крупнейшей в России частной нефтяной компании "Лукойл", принял решение покинуть свой пост, а также выйти из совета директоров, говорится в сообщении "Лукойла". Ранее Алекперов попал под санкции Великобритании.

Литвинова возмутилась решением оставить Хаматову без «Золотой маски»

Рената Литвинова раскритиковала результаты премии «Золотая маска» из-за оставшейся без награды Чулпан Хаматовой. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

За вручением престижной российской театральной премии «Золотая маска» Литвинова наблюдала из Парижа, куда она перебралась после начала спецоперации на Украине. О ее результатах она высказалась в блоге.

Семья бывшего топ-менеджера «Новатэка» найдена мертвой в Испании

Бывший топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня вместе с женой и дочерью найден мертвым в Испании. Об этом со ссылкой на местный телеканал Telecinco пишет РИА Новости.

По данным полиции, которые привело издание, что тела троих человек были обнаружены в их доме в городе Льорет-де-Мар, куда они отправилась на Пасху.

Стали известны планы IKEA возобновить работу в России

Компания IKEA ищет путь для возобновления работы магазинов в России после настройки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента товаров. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в эфире проекта «Народный вопрос» «Народного фронта», передает ТАСС.

Данная ситуация касается и компании Inditex, управляющей брендами Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque, указал он.

Овечкин побил очередной рекорд НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд по заброшенным шайбам за один регулярный чемпионат в сезоне Национальной хоккейной лиги среди игроков в возрасте 36 лет и старше. Он забил 50 голов.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее подобное достижение поставил канадский хоккеист Джонни Бьюсик. На тот момент ему было почти 35 лет.

Елизавета II отметит 96-летие в доме покойного мужа

Королева Великобритании Елизавета II отметит свой 96-й день рождения в небольшом фермерском доме в Сандрингеме, который во время выхода на пенсию приобрел ее покойный супруг принц Филипп. Об этом сообщает MailOnline.

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