Лидеры европейских стран призвали французов не голосовать за Ле Пен

«Это выбор между кандидатом-демократом, который считает, что Франция сильнее в мощном и автономном Европейском союзе, и ультраправым кандидатом, который открыто выступает на стороне тех, кто нападает на нашу свободу и нашу демократию», — приводит газета обращение политиков.