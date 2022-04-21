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24 минуты назад

Канцлер ФРГ и премьеры Испании и Португалии призвали французов не голосовать за Ле Пен

RT на русском

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министры Испании и Португалии Педро Санчес и Антониу Кошта попросили французов на президентских выборах голосовать за Эммануэля Макрона, а не Марин Ле Пен, пишет Le Monde.

Лидеры европейских стран призвали французов не голосовать за Ле Пен
Фото: ТАССТАСС

«Это выбор между кандидатом-демократом, который считает, что Франция сильнее в мощном и автономном Европейском союзе, и ультраправым кандидатом, который открыто выступает на стороне тех, кто нападает на нашу свободу и нашу демократию», — приводит газета обращение политиков.

Вечером 10 апреля во Франции завершился первый тур президентских выборов.

По его итогам Макрон набрал 27,84% голосов. Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила поддержку 23,15% избирателей.

Второй тур выборов намечен на 24 апреля.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Педро Санчес,Марин Ле Пен,ЕС,
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