Зеленский поставил ультиматум Макрону из-за российских денег

Президент Украины Владимир Зеленский поставил ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону. По его словам, Франция зависит от денег российских олигархов, у которых есть виллы и яхты в стране.

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«Мы понимаем вес денег российских олигархов на экономику Франции. Я понимаю, что внутреннее давление должно быть достаточно значительным, но президент Макрон должен выбирать», — приводит слова Зеленского BFM TV.

Он добавил, что французский лидер находится в тяжелом положении. Президент Украины объясняет это тем, что некоторые российские бизнесмены часто отдыхали во Франции, а также имеют там свои виллы и яхты.