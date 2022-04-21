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39 минут назад

Зеленский поставил ультиматум Макрону из-за российских денег

Ura.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский поставил ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону. По его словам, Франция зависит от денег российских олигархов, у которых есть виллы и яхты в стране.

Зеленский поставил ультиматум Макрону из-за российских денег
Фото: ReutersReuters

«Мы понимаем вес денег российских олигархов на экономику Франции. Я понимаю, что внутреннее давление должно быть достаточно значительным, но президент Макрон должен выбирать», — приводит слова Зеленского BFM TV.

Он добавил, что французский лидер находится в тяжелом положении. Президент Украины объясняет это тем, что некоторые российские бизнесмены часто отдыхали во Франции, а также имеют там свои виллы и яхты.

У Кремля возникли вопросы к Зеленскому

Ранее Макрон отказался считать происходящие на Украине события «геноцидом». Он назвал русских и украинцев братьями. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил, что Россия начинает спецоперацию на Украине. Она призвана денацифицировать и демилитаризировать всю территорию Украины, а также защитить жителей Донбасса.

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