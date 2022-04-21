Байден запретит связанным с Россией судам входить в американские порты

Президент США Джо Байден планирует запретить связанным с Россией судам входить в американские порты в рамках мер по оказанию давления на Москву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в американском правительстве.

Фото: Reuters Reuters

Ранее в агентстве сообщали, что эта мера находилась на рассмотрении с начала марта. По их информации, более подробная информация о запрете для кораблей будет опубликована в заявлении Белого дома.