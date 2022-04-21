Опубликовано видео спасения 70-тонного кашалота в Китае

В Китае люди спасли гигантского кашалота. 70-тонное морское млекопитающее оказалось на берегу. Спасатели пришли на помощь киту и помогли ему вернуться в океан. Соответствующие кадры появились в распоряжении Telegram-канала «Лента добра».
«Животное не получило серьезных травм, но его необходимо было обследовать, чем занялись специалисты. В это время обычные люди поливали его водой. Операция по вызволению великана затянулась почти на сутки», – сообщает источник.
Кашалот вернулся в привычную среду после прилива.