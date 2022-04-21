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1 час назад

Большинство сербов впервые в истории высказались против вступления страны в ЕС

ТК «Звезда»

В Сербии впервые в истории большинство граждан страны высказались против вступления в Европейский союз. Таковы данные социологического опроса, согласно которому около 44% опрошенных сербов проголосовали бы против, 34% поддержали возможное вступление в ЕС, сообщает проводившее опрос агентство Ipsos. Причина скептицизма - кризис вокруг Украины.

Сербы впервые высказались против вступления в ЕС
Фото: UnsplashUnsplash

«Впервые с тех пор, как отслеживаются тренды в связи с европейской интеграцией, зафиксировано, что большее число граждан Сербии не проголосовали бы за вступление в ЕС в случае референдума, чем те, кто интеграцию бы поддержал. В марте у нас был резкий рост числа людей, которые выступают против евроинтеграции, сопровождаемый спадом числа тех, кто ее поддерживает», - заявил глава агентства Марко Уляревич изданию Blic.

С его слов, постоянные требования со стороны коллективного Запада к официальному Белграду поддержать санкции против Москвы только усиливают протестные настроения в отношении Брюсселя. Кроме того, Сербия в значительной степени зависит от России в планах поставок энергоресурсов, и это та «мягкая сила», которую Кремль умело использует во внешней политике, добавил Уляревич.

Ранее президент Александр Вучич объяснил, что Сербия не намерена вводить санкции против России, так как считает их аморальными и бессмысленными. Он напомнил, что РФ всегда поддерживала Сербию в вопросах территориальной целостности и защиты национальных интересов. Также Вучич рассказал о шантаже со стороны других стран Запада, из-за которых Сербии пришлось проголосовать за приостановку членства РФ в Совете по правам человека ООН.

В мире,Александр Вучич,Совет по правам человека,ООН,ЕС,
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