Сербы впервые высказались против вступления в ЕС

«Впервые с тех пор, как отслеживаются тренды в связи с европейской интеграцией, зафиксировано, что большее число граждан Сербии не проголосовали бы за вступление в ЕС в случае референдума, чем те, кто интеграцию бы поддержал. В марте у нас был резкий рост числа людей, которые выступают против евроинтеграции, сопровождаемый спадом числа тех, кто ее поддерживает», - заявил глава агентства Марко Уляревич изданию Blic.