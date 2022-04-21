На Украине продлили действие военного положения

Верховная рада продлила действие военного положения на Украине на 30 суток. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.

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Срок действия военного положения в стране истекал 25 апреля, два дня назад президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект о его продлении.

«Рада продлила действие военного положения на Украине с 5.30 25 апреля еще на 30 суток», - написал Гончаренко в своем телеграм-канале.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он объяснил это необходимостью «демилитаризации и денацификации» Украины.

В тот же день на Украине было объявлено военное положение. Верховная рада по инициативе президента Владимира Зеленского продлевала его уже дважды.