На Украине продлили действие военного положения

Верховная рада продлила действие военного положения на Украине на 30 суток. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.
Срок действия военного положения в стране истекал 25 апреля, два дня назад президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект о его продлении.
«Рада продлила действие военного положения на Украине с 5.30 25 апреля еще на 30 суток», - написал Гончаренко в своем телеграм-канале.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он объяснил это необходимостью «демилитаризации и денацификации» Украины.
В тот же день на Украине было объявлено военное положение. Верховная рада по инициативе президента Владимира Зеленского продлевала его уже дважды.
На Украине также объявлена всеобщая мобилизация, мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за пределы страны.