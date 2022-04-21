Швеция готова ускорить процесс вступления в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Стокгольм может ускорить анализ своей потенциальной заявки на вступление в НАТО. Об этом сообщает Sveriges Radio.
Речь идет о переносе анализа заявки в НАТО парламентскими партиями Швеции с 31 на 13 мая.
«Финляндия уже опубликовала свой анализ, и оказывается сильное давление, чтобы мы в Швеции также представили свой», - сказала министр.
На фоне украинского кризиса Швеция и Финляндия начали обсуждать возможное вступление в НАТО.
Большинство финнов высказались в поддержку вступления страны в альянс впервые с 1984 года.
Финский форум бизнеса и политики EVA собирает данные два раза в год в течение почти 40 лет, чтобы отслеживать взгляды и ценности финнов, в том числе их отношение к возможному членству в НАТО. Результаты осени 2021 года показали, что только 26 процентов населения поддерживали вступление в альянс, но после февраля 2022 года их число подскочило до 60 процентов. Такой же процент финнов хочет, чтобы решение было принято уже в этом году.
The Times писала, что Финляндия и Швеция могут подать заявки в альянс уже летом 2022 года. По данным газеты, этот вопрос обсуждался на переговорах глав МИД НАТО.