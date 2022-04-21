Мультфильм «Маша и Медведь» обвинили в пропаганде

Обозреватель немецкого издания Die Welt Эльмар Крекелер нашел в мультфильме «Маша и Медведь» российскую пропаганду. Об этом пишет «Слово и дело».
Крекелер считает, что персонажи в мультфильме сделаны специально так, чтобы европейские дети начали плохо относится к Западу. Так, к примеру, главная героиня Маша олицетворяет «плачущих старушек Мариуполя» и «западный упадок». А Медведь специально создан в противовес ей - «милым и толерантным». Это сделано для того, что чтобы «дети на западе не так ненавидели Россию».
«И все же смотришь на "Машу и Медведя" с тошнотой. Все начинается с самой Маши, которая настолько типична в образе молодой домохозяйки с фартуком и платком, что по крайней мере я не могу смотреть на нее, не думая о плачущих старушках Мариуполя. И это продолжается с двумя волками, чья разбитая машина скорой помощи в конце концов лежит на обочине дороги, как пуленепробиваемая машина беженцев», — написал журналист.
Однако по мнению Крекелера, специально запрещать мультфильм в Германии не нужно, так как это может сыграет на руку российской пропаганде.