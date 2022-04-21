Мультфильм «Маша и Медведь» обвинили в пропаганде

«И все же смотришь на "Машу и Медведя" с тошнотой. Все начинается с самой Маши, которая настолько типична в образе молодой домохозяйки с фартуком и платком, что по крайней мере я не могу смотреть на нее, не думая о плачущих старушках Мариуполя. И это продолжается с двумя волками, чья разбитая машина скорой помощи в конце концов лежит на обочине дороги, как пуленепробиваемая машина беженцев», — написал журналист.