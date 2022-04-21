Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, говоря о намерениях ракетного обстрела Крымского моста, анонсировал теракт. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вокруг моста и всех стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности и предосторожности по линии соответствующих служб", - заверил Песков.

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Заявление Данилова он назвал "не чем иным, как анонсированием возможного террористического акта".

"Это неприемлемо", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

"И здесь, конечно, очень много признаков деяний, которые подлежат правовой проверке с последующим наказанием", - заключил Песков.

Армия Украины может ударить по Крымскому мосту, как только у нее появится подобная возможность, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов. В эфире украинского радио НВ он отдельно отметил, что ВСУ обязательно это сделают.

«Если бы у нас была возможность (атаковать Крымский мост) мы бы это сделали. Если будет возможность это сделать — обязательно сделаем», — добавил Данилов.

Однако секретарь СНБО не уточнил, могут ли у Украины в ближнесрочной перспективе появиться вооружения, которые позволят стране атаковать мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу.

Украинские власти не раз говорили о желании уничтожить Крымский мост, даже заявляли о создании соответствующих вооружений для осуществления подобных планов.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале назвал «упоротым украинским начальником» главу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

Комментируя высказывания Данилова о возможности ракетного удара по Крымскому мосту он заявил, что Россия непременно ответит на подобные действия.

«Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», - написал Медведев.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал в своем Telegram-канале угрозы главы СНБО Украины Алексея Данилова уничтожить Крымский мост.

«Это заявление еще раз подтверждает, что нацистский режим, засевший в Киеве, надо давить до конца. Только так мы можем гарантированно ликвидировать угрозы, исходящие с территории Украины, от шайки преступников и наркоманов», — написал руководитель региона.

Вооруженные силы России сейчас используют далеко не все свои возможности и не все имеющиеся виды вооружений, отметил Аксенов и пообещал, что при любой попытке со стороны украинских нацистов реализовать подобные угрозы от исполнителей и от центров принятия решений, где рождаются подобные идеи, «даже мокрого места не останется».

«Наши военные и спецслужбы понимают, с кем имеют дело. Поэтому безопасность Крымского моста и других стратегических объектов обеспечивается на самом высоком уровне», — заверил политик.

У Украины нет ракет, которые могли бы достать до Крымского моста, однако Киев может заслать подводные диверсионные группы для его подрыва, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ при первой же возможности нанесут удар по Крымскому мосту, который Россия использует для подвоза подкрепления своей армии. Константин Сивков считает, что ни одна ракета, имеющаяся у Украины, не достанет до Крымского моста.

«Украина в этом случае может попытаться использовать только диверсантов. Но опять же, сколько они притащут этой взрывчатки… Подорвать опору моста – трудная вещь. Одной диверсионной группой эту задачу не решить. К тому же, нужно иметь ввиду, что у нас организована плотная система противоподводной диверсионной обороны и проникнуть будет сложно, но все же возможно», - сказал Сивков.

По его словам, ракеты Украины находятся вне зоны досягаемости до Крымского моста. Сивков также отметил, что если вдруг возникнет угроза удара ракетами, то системы российской противоракетной обороны сразу уничтожат их.

«У Украины есть гипотетический проект ракеты "Сапсан", которая имеет дальность почти 400 километров и вполне может достать до Крымского моста. Но тут вопрос в точности попадания и есть ли эта ракета вообще. Случаев применения "Сапсана" я не слышал, поэтому, полагаю, что такой ракеты нет. Также у Украины есть противокорабельная ракета "Нептун", но она находится вне зоны досягаемости до моста. "Точка-У" тоже не достанет, потому что у нее дальность 120 километров. Если будет реальная угроза возникновения удара ракетами, то в России тут же развернут системы противоракетной обороны, которые уничтожат их», - резюмировал Сивков.

Ранее сообщалось, что украинский центр информационно-психологических операций рассылает сообщения о якобы минировании Крымского моста. Позднее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что подобная информация является ложной и относится к очередным фейкам.

Крымский мост охраняют системы ПВО С-400 и «Панцирь С-1», а также серьезная система гидролокации, которая исключает попытки подводных диверсий. Об этом заявила член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, передает РИА «Новости».

«Мы и раньше понимали: хочешь мира — готовься к войне. Поэтому Крымский мост является в настоящее время самым защищенным мостом в мире», — отметила Ковитиди.

По ее словам, с воздуха мост защищен двумя полками, которые оборудованы С-400, они создают своеобразный купол диаметром в 400 километров. Помимо этого, есть дополнительная многоступенчатая защита системами ПВО, в том числе «Панцирями С-1».

С воды мост защищает Черноморский флот, сама конструкция моста оснащены серьезной системой гидролокации, которая позволяет исключить подводные диверсии, добавила сенатор. Кроме того, каждый день проводится дополнительное обследование несущих конструкций моста, заключила она.

Заместитель председателя Госсовета Крыма Владимир Бобков в разговоре с NEWS.ru заявил, что только на Украине доверить руководство столь серьёзной организацией, как СНБО, могли такому «необразованному дикобразу», как Алексей Данилов. Он поддержал слова представителя Кремля Дмитрия Пескова, который назвал угрозу о разрушении Крымского моста «анонсированием теракта», однако пояснил, что принимать слова Данилова за чистую монету не стоит, так как в них нет «ничего, относящегося к практике». Украина сегодня является проектом «анти-Россия», единственная цель которого заключается в разрушении чужого, добавил он.

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За словами этого дикобраза, вне всякого сомнения, нет ничего фундаментально относящегося к практике. <...> То, что позволил себе необразованный персонаж, которому только на Украине могли доверить руководство такой серьёзной организацией, которой должен быть СНБО, иначе как актом террористического предупреждения назвать никак нельзя, — сказал Бобков.

Он заверил, что воспринимать слова Данилова всерьёз не стоит, однако, по его мнению, игнорировать подобные заявления нельзя, поскольку они позволяют оценить, с чем на самом деле приходится иметь дело. Бобков назвал Украину проектом «анти-Россия», который не имеет никаких целей, кроме разрушения чужого. В данном случае того, что спроектировали и воплотили в жизнь предшествующие поколения советских строителей и инженеров. По словам Бобкова, угроза уничтожить Крымский мост со стороны Киева оправдывает военную спецоперацию, которую Россия развернула на территории Украины.

Это подтверждает правоту тех действий, которые мы начали как страна 24 февраля 2022 на Украине. Можно только представить, что бы было, если бы мы не упредили эту угрозу, если бы это началось всё с удара по Крымскому мосту, — добавил он.

Зампред Госсовета в Крыму также назвал Данилова террористом и продолжателем традиций «его братьев из „Азова“», которые, удерживали мирных жителей в заложниках в каждом доме Мариуполя и использовали их в качестве «живого щита» в Николаеве и Харькове.

ФСБ пресекла в Крыму подготовку теракта на железной дороге сторонником запрещенной в России международной террористической организации (МТО) «Исламское государство*» (ИГ*) по указанию главарей крымско-татарского батальона «Крым», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности на территории Республики Крым пресечена подготовка террористического акта. В Симферополе задержан гражданин Российской Федерации, сторонник МТО «Исламское государство*», осуществлявший подготовку подрыва железнодорожных путей по указанию главарей крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым», принимающего участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на Украине», – передает ТАСС сообщение ФСБ.

По адресу проживания у задержанного изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой 3 кг, два электродетонатора, схему закладки бомбы под железнодорожное полотно, экстремистскую литературу, флаг и пропагандистские листовки батальона «Крым». В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина Украины, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана».

* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

Боевые вертолёты США, которые были поставлены на Украину, ВСУ могут использовать для нанесения ударов по территории России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует «Интерфакс». Дипломат добавила, что страны НАТО намеренно затягивают активную фазу спецоперации, которую Россия развернула на территории Украины. По её словам, члены Альянса обеспечивают Киев всем необходимым, в том числе оружием, военной техникой и боеприпасами.

Поставляемые США на Украину боевые вертолёты могут быть использованы для нанесения ударов по территории России, — сказала Захарова.

13 апреля США объявили об очередном пакете военной помощи на $800 млн, согласно которому Киев получит десятки гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов, сотни бронетранспортёров, вертолёты Ми-17 российского производства, из которых, по словам Захаровой, «будут обстреливаться территории ЛНР и ДНР, а может, и территории России».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны. При этом он добавил, что Германия продолжит оказывать финансовую и военную помощь Украине, однако дальнейшие поставки будут зависеть от работы военно-промышленного комплекса страны.

Военный эксперт Константин Сивков объяснил в разговоре с корреспондентом NEWS.ru, как защитить границу России с Украиной. По словам аналитика, границу должны патрулировать самолёты дальнего радиолокационного дозора с радиусом действия в 1200 километров.

Вопрос с границей решается очень просто, у нас есть самолёты дальнего радиолокационного дозора с радиусом действия в 1200 километров, на момент развала СССР у нас их было 30 штук, сейчас 9, чтобы полностью перекрыть Украину, достаточно двух, в связи с этим очень странно, что это до сих пор не было сделано, — сказал Сивков.

Эксперт заявил, что если удары по сёлам Белгородской и Курской областей будут продолжаться, тогда надо снимать с должности командующего систем противовоздушной обороны, ответственного за данный участок границы.

Все средства для решения этих задач есть, и им просто нужно обеспечить работу этих комплексов, — резюмировал Сивков.