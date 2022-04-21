Президент Украины Владимир Зеленский занимает максималистскую позицию относительно вопроса освобождения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по дороге в Нью-Дели на встречу с премьер-министром Нарендрой Моди, передает The Guardian.

«Точка зрения президента Украины, если я ее правильно понимаю, а мы много с ним говорим, заключается в том, что он хотел бы, чтобы российские силы были вынуждены покинуть свои позиции в Донецке и Луганске. Это достаточно максималистская позиция. По Крыму она [у Зеленского] не настолько максималистская», — рассказал премьер.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что лучшей реакцией мировых лидеров на события на Украине будет продолжение поставок оружия Киеву. Об этом сообщает Reuters.

«Лучшее, что могут сделать мировые лидеры — это ответить [на последние события], продолжая вооружать Украину», — приводит его слова агентство.

Выступая накануне в палате общин, премьер-министр Великобритании рассказал, что предложил президенту США Джо Байдену усилить Украину «таким образом, чтобы любое новое вторжение со стороны России стало невозможным».

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина усилила свой военный потенциал в небе благодаря зарубежным поставкам самолетов. Он добавил, что США сделают все возможное, чтобы удовлетворить военные запросы Киева.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. В ответ на это США, Канада, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, были заморожены более половины (60% или примерно $350 млрд) золотовалютных резервов России — такие данные привела глава британского МИДа Лиз Трасс.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что лучшей реакцией мировых лидеров на события на Украине будет продолжение поставок оружия Киеву. Об этом сообщает Reuters.

«Лучшее, что могут сделать мировые лидеры — это ответить [на последние события], продолжая вооружать Украину», — приводит его слова агентство.

Выступая накануне в палате общин, премьер-министр Великобритании рассказал, что предложил президенту США Джо Байдену усилить Украину «таким образом, чтобы любое новое вторжение со стороны России стало невозможным».

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина усилила свой военный потенциал в небе благодаря зарубежным поставкам самолетов. Он добавил, что США сделают все возможное, чтобы удовлетворить военные запросы Киева.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. В ответ на это США, Канада, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, были заморожены более половины (60% или примерно $350 млрд) золотовалютных резервов России — такие данные привела глава британского МИДа Лиз Трасс.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что любые мирные переговоры России и Украины, скорее всего, не увенчаются успехом из-за позиции президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил журналистам, передает Reuters.

По его мнению, иметь дело с Путиным — все равно, что разговаривать с «крокодилом, когда он вцепился тебе в ногу». Он добавил, что жизненно важно, чтобы Запад продолжал вооружать Украину.

«Очень трудно понять, как украинцы могут вести переговоры с Путиным сейчас, учитывая его явное отсутствие добросовестности. Его стратегия, очевидно, состоит в том, чтобы попытаться поглотить и захватить как можно большую часть Украины и, возможно, провести какие-то переговоры с позиции силы», — заявил он.

Ранее президент США Джо Байден назвал российского президента Владимира Путина «мясником». Такое заявление он сделал во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины.

До этого Байден заявил, что считает Путина «военным преступником».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон давно пересек все красные линии, допустимые в дипломатии, своими заявлениями он старается не допустить заключения договоренностей между Россией и Украиной, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что переговоры России и Украины будут малоэффективными так же, как и «переговоры с крокодилом, когда у него в челюстях твоя нога». Константин Косачев считает, что Джонсон подталкивает Киев и дальше стоять на своих требованиях.

«Маски сорваны. Это, прежде всего, касается Великобритании. Борис Джонсон уже давно пересек все красные линии, допустимые в дипломатии, во внешней политике и в правилах межгосударственного общения. Все, что происходит сейчас – уже не нуждается ни в каких комментариях с точки зрения оценки происходящего в устоявшейся до того системе координат. Этой системы больше не существует, она разрушена Западом. Подобного рода заявления внушают Киеву иллюзию, что с Россией договариваться не о чем и нужно стоять на своем и защищать статус Украины», - сказал Косачев.

По его словам, Борис Джонсон выступает с провокационными заявлениями исключительно для того, чтобы затянуть военную спецоперацию на Украине.

«Господин Джонсон имеет амбиции на то, чтобы выступать в качестве лидера Евроатлантического сообщества. Поэтому многие вещи он произносит быстрее и с большей откровенностью, чем сотрудники по НАТО. В его словах есть несомненная заряженность на то, чтобы затягивать военное противостояние на Украине и не допустить никаких договоренностей между Москвой и Киевом. Эти договоренности могут изменить все сценарии, которые прописываются в НАТО и которые предусматривают монополию альянса на принятие любых решений», - резюмировал Косачев.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечал, что результативные переговоры невозможны без достижения поставленных в начале спецоперации целей.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал власти РФ соблюдать права попавших в плен в Мариуполе британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, служивших в рядах ВСУ, в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными, передает ТАСС.

"Мы призываем отнестись с милосердием к пленным", – подчеркнул Джонсон во время выступления перед депутатами палаты общин британского парламента.

Он добавил, что Пиннер и Эслин были военнослужащими ВСУ, а не наемниками. И отметил, что Лондон выступает против участия британцев в боевых действиях на Украине.

Джонсон также заявил, что поддерживает инициативу Роберта Дженрика, предложившего запретить публикацию в социальных сетях фрагментов из видеоинтервью, которые британские пленные дали российскому телевидению.

Говорить о возможном обмене граждан Британии на украинского политика Виктора Медведчука премьер-министр Соединенного Королевства не стал.

С предложением обменять британцев, попавших в плен к российским и донецким военным, на Медведчука к родственникам Пиннера и Эслина обратилась жена украинского политика Оксана Марченко. Она отметила, что им необходимо убедить премьер-министра страны Бориса Джонсона повлиять на власти Украины, чтобы добиться обмена.

Позже с просьбой об обмене к Джонсону обратились сами пленные. Шон Пиннер в эфире телеканала "Россия 1" попросил премьер-министра Британии посодействовать в этом вопросе, добавив, что, если Джонсон действительно заботится о своем народе, он повлияет на президента Украины Владимира Зеленского и вернет пленных британцев к семьям.

Россия призывает британские власти проявить милосердие к гражданам Украины и перестать поставлять оружие Киеву. Об этом написала в четверг в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя просьбу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "проявить милосердие" к захваченному в плен в Мариуполе британскому подданному, который воевал на стороне Украины.

"В свою очередь призываем британские власти проявить упомянутое [премьер-министром] Борисом Джонсоном милосердие к гражданам Украины и перестать поставлять оружие киевскому режиму. Чем больше Лондон поставляет на Украину вооружений, тем больше погибает граждан этой страны. Хотя Би-би-си британцам об этом никогда не расскажет", - указала она.

Дипломат также отметила, что российская сторона с уважением относится к пленным как британцам, так и гражданам других стран.

"Обращаюсь к жителям Британии, которым есть дело до сограждан: не волнуйтесь, о них заботится российская сторона. Их кормят, поят, оказывают необходимое содействие. Как и другим иностранцам, которые сдались или задержаны, - указала она. - В отличие от украинских боевиков, которые бесчеловечно расстреливают пленных и издеваются над мирным населением, российские вооруженные силы привержены гуманитарному праву. Если бы в Британии не была введена цензура, то об этом знали бы".

При этом Захарова указала на безразличие Джонсона и его кабинета министров к своим согражданам.

"Борис, мы понимаем, что вы лично и ваше правительство отказались от своих подданных, ставших жертвами британской пропаганды и отправившихся наемниками на Украину убивать людей. Не делайте вид, что волнуетесь. Вас абсолютно не интересует судьба британцев, оказавшихся в беде", - написала официальный представитель МИД РФ.

Стали известны подробности визита премьера Великобритании Бориса Джонсона на Украину - на встречу с президентом страны Владимиром Зеленским он прибыл на поезде, а в дороге ел сало. Об этом говорится на странице украинской железной дороги в Facebook*.

«Борис Джонсон в очередной раз доказал, что у него железный характер...Вчера лично приехал в Киев, а также гулял вместе с нашим президентом по улицам столицы. Наши "железные" люди помогли воплотить этот визит в реальность...Мы дали ему сало в поезде», - говорится в публикации.

Ведомство показало фотографии из вагона, где ехал британский политик, а также его видеообращение к работникам украинской железной дороги. Поезд, на котором Джонсон следовал в Киев, он назвал «фантастическим».

Напомним, что ранее состоялась незапланированная встреча Джонсона и Зеленского. Премьер Британии пообещал направить новые вооружения на Украину и выделить кредит в размере 500 миллионов долларов.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Россия ввела персональные санкции в отношении руководства Великобритании в связи с враждебными действиями Лондона и ведении страной информационной кампании против РФ. Об этом сообщили в российском министерстве иностранных дел.

Согласно сообщению, в Россию запрещен въезд 13 подданным Соединенного Королевства. Среди них британский премьер Борис Джонсон, министр иностранных дел Элизабет Трасс, министр обороны Бен Уоллес, замминистра обороны Джеймс Хиппи и бывшая премьер-министр Тереза Мэй.

«По существу руководство Великобритании намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины, накачивая киевский режим летальными вооружениями и координируя аналогичные усилия со стороны НАТО. Неприемлемо и подстрекательство Лондона, усиленно подталкивающего не только своих западных союзников, но и другие страны к введению широкомасштабных антироссийских санкций, которые, однако, бессмысленны и контрпродуктивны», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Правительство Великобритании планирует принять новый пакет санкций в отношении России уже на этой неделе, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник. Под рестрикции могут подпасть российские олигархи и их приближённые, военные, а также лица и организации, которые занимаются «распространением дезинформации».

В публикации отмечается, что данные о новых санкциях ещё нигде не публиковались, а в МИД Соединённого Королевства от комментариев отказались в связи с соответствующей политикой правительства о неразглашении планов по будущим санкциям.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки допустила введение санкций против России уже на этой неделе. С аналогичным заявлением о планах Евросоюза усилить антироссийские санкции выступил и пресс-секретарь МИД Франции Клеман Бонв.

19 апреля Великобритания объявила о намерении отозвать у МосБиржи статус признанной фондовой биржи из-за ситуации на Украине. Данное решение заблокирует российским инвесторам доступ к британским налоговым льготам при торговле ценными бумагами в российском биржевом холдинге.