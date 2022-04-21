Байден сопротивляется возвращению посольства США в Киев

Администрация президента США Джо Байдена активно сопротивляется растущим призывам американских законодателей и бывших дипломатов о восстановлении работы посольства страны в Киеве, пишет Politico. По информации издания, сторонники возвращения дипмиссии в украинскую столицу считают, что этот шаг станет сигналом о силе и единстве Запада для России на фоне продолжения российской спецоперации на Украине.

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В настоящее время администрация Байдена рассматривает вопрос о посольстве, но пока четкого решения тут принять не удалось. Как отмечает Politico, внутри Белого дома не уверены в безопасности такого шага для американских дипломатов, поскольку боевые действия на Украине все еще продолжаются.

В Госдепе утверждают, что активно планируют и ждут возобновления работы американской дипмиссии в Киеве, не называя конкретных сроков возвращения дипломатов в столицу Украины. Источники издания в ведомстве указывают, что никаких приготовлений к немедленному открытию посольства США на данный момент не ведется.

Американская дипмиссия прекратила свою работу в Киеве под конец февраля в связи с началом российской спецоперации на Украине. Сокращение посольства началось еще в середине месяца на фоне заявлений США о риске «вторжения России». В итоге часть сотрудников в добровольном порядке покинули Украину, а остальные были переведены в консульства во Львове и Польше.