В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
32 минуты назад

Politico: Байден сопротивляется возвращению посольства США в Киев

Газета.Ru

Администрация президента США Джо Байдена активно сопротивляется растущим призывам американских законодателей и бывших дипломатов о восстановлении работы посольства страны в Киеве, пишет Politico. По информации издания, сторонники возвращения дипмиссии в украинскую столицу считают, что этот шаг станет сигналом о силе и единстве Запада для России на фоне продолжения российской спецоперации на Украине.

Байден сопротивляется возвращению посольства США в Киев
Фото: ReutersReuters

В настоящее время администрация Байдена рассматривает вопрос о посольстве, но пока четкого решения тут принять не удалось. Как отмечает Politico, внутри Белого дома не уверены в безопасности такого шага для американских дипломатов, поскольку боевые действия на Украине все еще продолжаются.

В Госдепе утверждают, что активно планируют и ждут возобновления работы американской дипмиссии в Киеве, не называя конкретных сроков возвращения дипломатов в столицу Украины. Источники издания в ведомстве указывают, что никаких приготовлений к немедленному открытию посольства США на данный момент не ведется.

Американская дипмиссия прекратила свою работу в Киеве под конец февраля в связи с началом российской спецоперации на Украине. Сокращение посольства началось еще в середине месяца на фоне заявлений США о риске «вторжения России». В итоге часть сотрудников в добровольном порядке покинули Украину, а остальные были переведены в консульства во Львове и Польше.

Ранее сообщалось, что Италия возобновила работу посольства в Киеве.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,Госдеп США,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители