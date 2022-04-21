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43 минуты назад

В ЕС работают над следующим пакетом санкций против России

ТАСС

Евросоюз продолжит усиливать давление на Россию в связи с ситуацией на Украине и оказывать Киеву военную поддержку. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Таллине на совместной пресс-конференции с эстонской коллегой Эвой-Марией Лийметс. Трансляцию вел телеканал NTV.

В ЕС работают над следующим пакетом санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы работаем в Брюсселе над этим следующим пакетом [санкций]. Мы повысим давление на российскую военную машину и одновременно сделаем все, чтобы и впредь поддержать Украину оружием и оборудованием", - сказала она.

По ее словам, для Берлина нет табу касательно поставок тяжелых вооружений Украине.

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные санкции.

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