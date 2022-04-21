Британия внесла в санкционный список 26 физлиц и юрлиц из РФ

Великобритания внесла в санкционный список ещё 26 физических и юридических лиц из России.

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Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел королевства.

В частности, санкции вводятся в отношении главы РЖД Олега Белозёрова, концерна «Калашников» и ряда российских НИИ.

Ранее МИД России объявил о санкциях в отношении премьер-министра, глав Минобороны и МИД Великобритании и ряда других британских чиновников.

Отмечается, что оказавшиеся в стоп-листе ключевые члены британского правительства и политические деятели не смогут въехать на территорию России.