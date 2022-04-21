В Латвии будут лишать гражданства за поддержку спецоперации РФ

Сейм Латвии принял поправки, предусматривающие лишение гражданства за поддержку российской военной спецоперации России на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

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Поправки были одобрены сегодня депутатами во втором и окончательном чтении.

«Они предусматривают, что гражданства Латвии могут быть лишены лица, поддерживающие военные преступления (…) против другого демократического государства», - пояснила пресс-служба латвийского парламента.

Согласно сообщению, данные о поддержке гражданином Латвии действий России на Украине будут предоставляться органами госбезопасности.

«Оспаривание и обжалование решения не приостанавливает его действие», - подчеркнула пресс-служба сейма.

Ранее в Вильнюсе было решено увольнять учителей за публичную поддержку России. Чтобы выявить педагогов, которые поддерживают Москву, администрация столицы Литвы намерена привлечь родителей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».