Вучич: Сербия не присоединится к санкциям против РФ

Сербия не будет вводить санкции против России несмотря на давление стран Евросоюза. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Financial Times.
По его словам, Белград не будет «занимать чью-либо сторону», поскольку это противоречит интересам страны.
«Чего хочет Запад? Отказа от всех наших национальных интересов, потому что кому-то это выгодно? <...> Говорят о выборе стороны, но у нас есть собственные интересы, интересы Сербии. Нас бомбили 19 стран НАТО и ввели санкции. Мы не вводили санкции против кого бы то ни было, поскольку <...> не верим, что они что-то меняют. Вы можете давить на Сербию и принуждать ее, но это наше искреннее мнение», - сказал Вучич, его слова приводит ТАСС.
Он также заявил, что у Сербии нет альтернативы российскому газу. Контракт на поставки истекает в мае, и Белград старается заключить с Россией новое долгосрочное соглашение. По словам Вучича, прежде чем диверсифицировать источники поставок, Сербия «должна выжить».
Ранее об отказе присоединиться к санкциям против РФ заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он пояснил, что Анкара выполняет роль посредника, поэтому ожидать от нее подключения к санкциям не стоит.