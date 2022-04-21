В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
38 минут назад

Вучич: Сербия не присоединится к санкциям против РФ

Вероника Полынина

Сербия не будет вводить санкции против России несмотря на давление стран Евросоюза. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Financial Times.

Вучич: Сербия не присоединится к санкциям против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Белград не будет «занимать чью-либо сторону», поскольку это противоречит интересам страны.

«Чего хочет Запад? Отказа от всех наших национальных интересов, потому что кому-то это выгодно? <...> Говорят о выборе стороны, но у нас есть собственные интересы, интересы Сербии. Нас бомбили 19 стран НАТО и ввели санкции. Мы не вводили санкции против кого бы то ни было, поскольку <...> не верим, что они что-то меняют. Вы можете давить на Сербию и принуждать ее, но это наше искреннее мнение», - сказал Вучич, его слова приводит ТАСС.

Он также заявил, что у Сербии нет альтернативы российскому газу. Контракт на поставки истекает в мае, и Белград старается заключить с Россией новое долгосрочное соглашение. По словам Вучича, прежде чем диверсифицировать источники поставок, Сербия «должна выжить».

Ранее об отказе присоединиться к санкциям против РФ заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он пояснил, что Анкара выполняет роль посредника, поэтому ожидать от нее подключения к санкциям не стоит.

В мире,Александр Вучич,Мевлют Чавушоглу,НАТО,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители