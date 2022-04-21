Вучич: Сербия не присоединится к санкциям против РФ

«Чего хочет Запад? Отказа от всех наших национальных интересов, потому что кому-то это выгодно? <...> Говорят о выборе стороны, но у нас есть собственные интересы, интересы Сербии. Нас бомбили 19 стран НАТО и ввели санкции. Мы не вводили санкции против кого бы то ни было, поскольку <...> не верим, что они что-то меняют. Вы можете давить на Сербию и принуждать ее, но это наше искреннее мнение», - сказал Вучич, его слова приводит ТАСС.