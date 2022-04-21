Обзор иноСМИ: продуктовый кризис и ответ британцев на «Сармат»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Продовольственный кризис стал реальностью»

Ситуация на Украине вызывает опасения по поводу мирового продовольственного кризиса, пишет японский экономист Кэйити Кая в своей статье для Shukan Gendai. Он отметил, что продовольствие, наряду с сырой нефтью, может быть мощным оружием в зависимости от того, как оно используется.

Украинский кризис привел к снижению экспорта пшеницы из России и Украины. Эти страны - ведущие производители пшеницы: Россия занимает первое место по экспорту, а Украина - пятое. Страны Ближнего Востока и Африки импортировали большие объемы российской и украинской пшеницы, экономики этих стран слабы и не способны быстро переориентироваться на поставки из других регионов. По всему миру цены на пшеницу уже выросли в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, вполне возможно, что рост продолжится. Кая заявил Кая, производителям продуктов питания придется переходить с пшеницы на кукурузу, которая тоже используется в качестве корма для крупного рогатого скота и кур. Если это не поможет сдержать цены, то говядина и курятина также подорожают.

«У нас тоже есть ракеты»: британцы об испытаниях «Сармата»

Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», что вызывает опасения по поводу эскалации украинского кризиса, пишет британский таблоид Daily Mail. Президент РФ Владимир Путин заявил, что «Сармат» «даст пищу для размышлений тем, кто пытается угрожать России», и заставит ее врагов «подумать дважды».

В комментариях к этой статье читатели Daily Mail отметили, что британцам есть чем ответить на «Сармат». «У нас они [ракеты] тоже есть, Влади», - написал DiddyDong. Mad_albert отметил, что «смысл в том, чтобы обе стороны имели ракеты и никогда их не использовали». Он задался вопросом, «почему хвастуны так увлечены армагеддоном». Еще одна пользовательница написала, что «предпочла бы, чтобы англичане сдались, и хотя бы некоторые места вроде Лондона были спасены». Она отметила, что «русский язык не так уж и сложен для изучения, и лучше использовать рубль и быть живым, чем фунт и стать радиоактивным

«Россия не заметила ухода Visa и Mastercard»

Mastercard и Visa приостановили работу в России в начале марта, пойдя дальше санкций, введенных США. Однако Москва оказалась к этому готова, пишет Financial Times.

После 2014 года Москва создала внутреннюю Национальную систему платежных карт (НСПК) с нуля в качестве защиты от «западной дуополии». Помимо Mastercard и Visa, American Express, PayPal, японская платежная система JCB и Western Union также приостановили обслуживание в России. Это ограничило международные транзакции, но рядовые россияне не почувствовали особых изменений, поскольку они могут платить внутри страны, как и раньше, в том числе картами с логотипами Visa и Mastercard. Ола Ойетайо, исполнительный директор платежной платформы Verto, заявил, что российские банки, оказавшиеся в затруднительном положении, могут не дать американским компаниям второго шанса и не захотят работать с Visa и Mastercard, когда те решат вернуться.

«Макрон заигрывает с ультра-правыми»

Когда Эммануэль Макрон впервые был избран президентом Франции в 2017 году, он пообещал сделать все, чтобы у людей не осталось «никаких причин голосовать за крайности», пишет доктор философских наук Рим-Сара Алуан в своей статье для CNN. По ее мнению, к несчастью для французского электората, Макрон не выполнил своего обещания остановить подъем крайне правых.

После его победы в 2017 году политический ландшафт резко изменился, и главным бенефициаром стала крайне правая партия Марин Ле Пен. Алуан отметила, что именно Макрон назначил Жеральда Дарманина министром внутренних дел, сделав его главой одного из самых влиятельных министерств Франции. Дарманина обвиняют в разжигании антимусульманской ненависти с помощью подстрекательской риторики. Яркой иллюстрацией сдвига вправо администрации Макрона Алуан назвала то, что в прошлом году Дарманин обвинил Ле Пен в «мягком отношении к исламу» в разгар дебатов вокруг закона об уважении к принципам республики. Позже Дарманин заявил, что хочет, чтобы правые голосовали за Макрона.

Санкции США против «грозной» позиции Путина

США предприняли новые шаги, чтобы усилить давление на президента России Владимира Путина, объявив о дополнительных экономических санкциях 20 апреля, в тот же день, когда министр финансов США Джанет Йеллен покинула саммит G20 в Вашингтоне, отказавшись слушать выступление российского делегата. Как отмечает CNN, эти шаги были наполнены символизмом, но выглядели слабыми на фоне испытаний российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».