Обзор иноСМИ: продуктовый кризис и ответ британцев на «Сармат»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
Ситуация на Украине вызывает опасения по поводу мирового продовольственного кризиса, пишет японский экономист Кэйити Кая в своей статье для Shukan Gendai. Он отметил, что продовольствие, наряду с сырой нефтью, может быть мощным оружием в зависимости от того, как оно используется.
Украинский кризис привел к снижению экспорта пшеницы из России и Украины. Эти страны - ведущие производители пшеницы: Россия занимает первое место по экспорту, а Украина - пятое. Страны Ближнего Востока и Африки импортировали большие объемы российской и украинской пшеницы, экономики этих стран слабы и не способны быстро переориентироваться на поставки из других регионов. По всему миру цены на пшеницу уже выросли в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, вполне возможно, что рост продолжится. Кая заявил Кая, производителям продуктов питания придется переходить с пшеницы на кукурузу, которая тоже используется в качестве корма для крупного рогатого скота и кур. Если это не поможет сдержать цены, то говядина и курятина также подорожают.
Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», что вызывает опасения по поводу эскалации украинского кризиса, пишет британский таблоид Daily Mail. Президент РФ Владимир Путин заявил, что «Сармат» «даст пищу для размышлений тем, кто пытается угрожать России», и заставит ее врагов «подумать дважды».
В комментариях к этой статье читатели Daily Mail отметили, что британцам есть чем ответить на «Сармат». «У нас они [ракеты] тоже есть, Влади», - написал DiddyDong. Mad_albert отметил, что «смысл в том, чтобы обе стороны имели ракеты и никогда их не использовали». Он задался вопросом, «почему хвастуны так увлечены армагеддоном». Еще одна пользовательница написала, что «предпочла бы, чтобы англичане сдались, и хотя бы некоторые места вроде Лондона были спасены». Она отметила, что «русский язык не так уж и сложен для изучения, и лучше использовать рубль и быть живым, чем фунт и стать радиоактивным
Mastercard и Visa приостановили работу в России в начале марта, пойдя дальше санкций, введенных США. Однако Москва оказалась к этому готова, пишет Financial Times.
После 2014 года Москва создала внутреннюю Национальную систему платежных карт (НСПК) с нуля в качестве защиты от «западной дуополии». Помимо Mastercard и Visa, American Express, PayPal, японская платежная система JCB и Western Union также приостановили обслуживание в России. Это ограничило международные транзакции, но рядовые россияне не почувствовали особых изменений, поскольку они могут платить внутри страны, как и раньше, в том числе картами с логотипами Visa и Mastercard. Ола Ойетайо, исполнительный директор платежной платформы Verto, заявил, что российские банки, оказавшиеся в затруднительном положении, могут не дать американским компаниям второго шанса и не захотят работать с Visa и Mastercard, когда те решат вернуться.
Когда Эммануэль Макрон впервые был избран президентом Франции в 2017 году, он пообещал сделать все, чтобы у людей не осталось «никаких причин голосовать за крайности», пишет доктор философских наук Рим-Сара Алуан в своей статье для CNN. По ее мнению, к несчастью для французского электората, Макрон не выполнил своего обещания остановить подъем крайне правых.
После его победы в 2017 году политический ландшафт резко изменился, и главным бенефициаром стала крайне правая партия Марин Ле Пен. Алуан отметила, что именно Макрон назначил Жеральда Дарманина министром внутренних дел, сделав его главой одного из самых влиятельных министерств Франции. Дарманина обвиняют в разжигании антимусульманской ненависти с помощью подстрекательской риторики. Яркой иллюстрацией сдвига вправо администрации Макрона Алуан назвала то, что в прошлом году Дарманин обвинил Ле Пен в «мягком отношении к исламу» в разгар дебатов вокруг закона об уважении к принципам республики. Позже Дарманин заявил, что хочет, чтобы правые голосовали за Макрона.
США предприняли новые шаги, чтобы усилить давление на президента России Владимира Путина, объявив о дополнительных экономических санкциях 20 апреля, в тот же день, когда министр финансов США Джанет Йеллен покинула саммит G20 в Вашингтоне, отказавшись слушать выступление российского делегата. Как отмечает CNN, эти шаги были наполнены символизмом, но выглядели слабыми на фоне испытаний российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
«Грозная позиция» Путина проявилась в его заявлении после испытаний, когда он подчеркнул, что ракета «укрепит боевой потенциал вооруженных сил, надежно обеспечит защиту России от внешних угроз и даст пищу для размышлений тем, кто в пылу бешеной агрессивной риторики пытается угрожать стране». Это резко контрастирует с мартовским решением США отменить запланированные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minute Man III. Представитель Пентагона Джон Кирби охарактеризовал это решение как попытку избежать «неверных толкований» со стороны России.