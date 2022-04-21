СМИ: Германия выселяет афганских беженцев ради украинских

Мигранты из Афганистана выселяются из домов в Германии, в которых они живут, ради помощи украинским беженцам. Об этом пишет Foreign Policy.

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По информации издания, к афганцам приходят соцработники, требующие от них выехать из квартир «в течение 24 часов». При этом выселения не афишируются и проводятся неофициально.

«Некоторые люди жили в своих домах в течение многих лет и были вырваны из своих социальных структур, в том числе дети, которых перевели в места, удаленные от их соответствующих школ», — рассказал изданию член правления Берлинского совета по делам беженцев Тарек Алаовс.

По подсчетам Foreign Policy, всего в Германии находится около 12 тыс. афганских беженцев, в том числе принятые после захвата Афганистана запрещенным в России движением «Талибан». При этом украинцев, бежавших из страны после начала российской спецоперации, в Германии уже более 300 тысяч человек.

Решение о выселение афганцев объясняется отсутствием альтернативы, так как среди украинцев много женщин с детьми, которым «нужна крыша над головой и кровать», отмечается в статье.