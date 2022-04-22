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2 часа назад

В Киеве пообещали властям Грузии припомнить недолжную поддержку

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Глава парламентской фракции украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал грузинским властям, что им придется ответить за якобы недолжную поддержку, которую Грузия оказывает сейчас Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В Киеве пообещали властям Грузии припомнить недолжную поддержку
Фото: ТАССТАСС

В интервью оппозиционному грузинскому телеканалу «Мтавари» («Главный») Арахамия сказал, что правительство Грузии его разочаровало.

По его словам, якобы с помощью грузинских банков «Россия обходит санкции».

Также он подверг критике заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что Украина оказалась наказанной за то, что не смогла избежать военных действий.

«Мы когда-то к этому вернемся, сейчас на это нет времени, – сказал Арахамия. – Но это должен оценить народ Грузии».

Глава фракции «Слуга народа» также отметил, что помощь украинским беженцам, которых в Грузии сейчас более 20 тысяч, оказывает только народ Грузии, а не ее правительство.

Грузия последовательно поддерживает Украину на всех политических платформах и отправила сотни тонн гуманитарной помощи. Украинские беженцы безвозмездно принимаются правительством Грузии. Грузинские банки не нарушают санкций. Однако отказ Грузии присоединиться к финансовым санкциям против России вызвал недовольство Украины, отозвавшей посла из Тбилиси.

15 апреля парламентская делегация Грузии, которую возглавил председатель высшего законодательного органа Шалва Папуашвили, направилась на Украину в знак солидарности. Планировалось, что этот визит улучшит отношения Тбилиси и Киева. Однако спустя несколько дней после завершения этого визита Украина приняла отдельную делегацию радикальной грузинской оппозиции из партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Примечательно, что сейчас в Грузии находится делегация конгресса США, члены которой отмечают полную поддержку Украины со стороны Грузии.

В мире,Давид Арахамия,Ираклий Гарибашвили,Михаил Саакашвили,
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