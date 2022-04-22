В Киеве пообещали властям Грузии припомнить недолжную поддержку

Глава парламентской фракции украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал грузинским властям, что им придется ответить за якобы недолжную поддержку, которую Грузия оказывает сейчас Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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В интервью оппозиционному грузинскому телеканалу «Мтавари» («Главный») Арахамия сказал, что правительство Грузии его разочаровало.

По его словам, якобы с помощью грузинских банков «Россия обходит санкции».

Также он подверг критике заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что Украина оказалась наказанной за то, что не смогла избежать военных действий.

«Мы когда-то к этому вернемся, сейчас на это нет времени, – сказал Арахамия. – Но это должен оценить народ Грузии».

Глава фракции «Слуга народа» также отметил, что помощь украинским беженцам, которых в Грузии сейчас более 20 тысяч, оказывает только народ Грузии, а не ее правительство.

Грузия последовательно поддерживает Украину на всех политических платформах и отправила сотни тонн гуманитарной помощи. Украинские беженцы безвозмездно принимаются правительством Грузии. Грузинские банки не нарушают санкций. Однако отказ Грузии присоединиться к финансовым санкциям против России вызвал недовольство Украины, отозвавшей посла из Тбилиси.

15 апреля парламентская делегация Грузии, которую возглавил председатель высшего законодательного органа Шалва Папуашвили, направилась на Украину в знак солидарности. Планировалось, что этот визит улучшит отношения Тбилиси и Киева. Однако спустя несколько дней после завершения этого визита Украина приняла отдельную делегацию радикальной грузинской оппозиции из партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.