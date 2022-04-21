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37 минут назад

Макрон назвал условие для визита в Киев

Алиса Селезнёва

Президент Франции Эммануэль Макрон готов приехать в Киев, но смысл в этом визите будет только тогда, когда он сможет поспособствовать прогрессу в урегулировании конфликта. Об этом заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, пишет РИА Новости.

Макрон назвал условие для визита в Киев
Фото: ReutersReuters

«Президент Макрон говорил, что он готов снова отправиться в Киев, когда в этом будет смысл, когда этот визит сможет способствовать прогрессу в урегулировании», - сказал Атталь в эфире телеканала France Info.

При этом он ушел от ответа на вопрос, станет ли визит в Киев первым для Макрона в случае переизбрания его на пост президента Франции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пригласил в Киев своего французского коллегу Эммануэля Макрона и надеется, что тот приедет, когда выдастся «такая возможность». При этом сам французский лидер заявил, что не хочет «поддаваться моде» европейских политиков на поездки в Киев, но поедет, «если этот визит приведет к каким-то результатам» в урегулировании противостояния России и Украины.

«Он делал для Украины больше других». В ФРГ вступились за отвергнутого Киевом президента

24 апреля во Франции пройдет второй тур президентских выборов. В нем встретятся действующий президент Эммануэль Макрон и главная соперница Марин Ле Пен, набравшие по итогам первого тура 27,84% и 23,15% голосов избирателей.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Марин Ле Пен,
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