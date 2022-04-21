Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии попросило объясниться посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова после критики официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь МИДЕИ Даниэл Водэ в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции приняло к сведению заявление представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации, сделанное в ходе брифинга 20 апреля, в котором сохраняется неконструктивная и неприемлемая риторика в адрес президента Республики Молдова, а исторические события используются в пропагандистских целях. Учитывая недопустимые высказывания официального представителя российской дипломатии в адрес главы государства, МИДЕИ распорядилось вызвать посла Российской Федерации в Молдавии Олега Васнецова", - сообщил Водэ.

Россия считает решение Молдавии о запрете георгиевской ленты возмутительным, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я понимаю, что на Молдавию тоже давят, но есть вещи, которые нельзя предавать. Это же настоящее предательство. Принципиальную оценку данной законодательной инициативы, а также ряда других недружественных шагов молдавской стороны мы давали в прошлую пятницу. Подобные решения вызывают, мягко скажем, глубокую озабоченность, возмущение они вызывают", - сказала она.

Захарова отметила, что такие решения едва ли соответствуют заявлениям молдавского руководства о приверженности нейтральному статусу республики в его международно-правовом понимании и соблюдении прав и интересов всех жителей, а также прагматичному и взаимовыгодному сотрудничеству с Россией.

Дипломат назвала недопустимыми высказывания президента Молдавии Майи Санду о георгиевской ленте. По словам Захаровой, они являются оскорблением памяти героев.

"Эти люди защищали свои страны и народы других стран от фашизма и нацизма. Не отдельным или коллективным политикам сегодняшних стран перечеркивать их подвиг и решение Нюрнбергского трибунала, - продолжила дипломат. - Я хотела бы напомнить госпоже Санду, что георгиевская лента - это символ воинской славы, отваги, общей для всех народов Советского Союза. Многие годы во многих странах мира, включая Молдавию, проходили акции памяти о павших советских воинах, участники которых гордо повязывали георгиевскую ленту".

Официальный представитель МИД РФ отметила, что такие символы, как георгиевская лента, живут "вне рамок конъюнктуры тех, кто за копейку мать родную продаст, не говоря уже о стране и народе".

"Мы не сомневаемся, что история все расставит на свои места. Несмотря на запрет, георгиевская лента продолжит оставаться объединяющим символом народов, включая молдаван, русских, белорусов, украинцев", - добавила она.

Как указала Захарова, Москва в очередной раз призывает Кишинев отказаться от конфронтационной риторики, наносящей ущерб российско-молдавскому сотрудничеству.

"Или мы будем отвечать. Эти ответы будут болезненными. Это не наш выбор. Такая риторика нами не поддерживается, но и оставлять услышанные из Кишинева заявления без ответа мы не будем", - заключила дипломат.

О запрете георгиевской ленты в Молдавии

Инициатива о запрете георгиевской ленты принадлежит депутатам Партии действия и солидарности. За ношение, демонстрацию и распространение этого символа предусмотрены штрафы от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от 250 до 500 долларов) для физических лиц. Во вторник президент Молдавии Майя Санду связала эту инициативу с событиями на Украине.

Это решение жестко осудили политики в Молдавии и Приднестровье, а также ряд общественных организаций Молдавии. По словам президента Молдавии, запрет призван продемонстрировать солидарность, а также поддержать спокойствие в молдавском обществе. Однако пока реакция обратная. Этой ночью неизвестные выкрасили в цвета георгиевской ленты пустующее многоэтажное здание в центре Кишинева.

Президент Молдавии Майа Санду призвала отправить георгиевскую ленту в «мусорное ведро истории». Ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, введенный в стране запрет на демонстрацию, изготовление, распространение и хранение георгиевской ленты не помешает почтить людей, погибших за свободу Молдавии. Санду уверена, что этот символ может быть использован для того, чтобы «посеять вражду в молдавском обществе».

Она подчеркнула, что «место подобных символов — в мусорном ведре истории», а Молдавия является нейтральным государством.

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«Символы меняют свое значение в зависимости от контекста, сегодня эти символы говорят не о войне, которая была 70 лет назад, они ассоциируются с событиями на Украине. Никто никому не запрещает праздновать 9 мая, наоборот, мы должны чтить и хранить память об этой войне», — заявила президент.

Ранее Санду утвердила одобренный парламентом запрет на хранение и ношение георгиевской ленточки, а также атрибутики с латинскими буквами V и Z. Нарушителям грозят крупные штрафы или общественные работы.

Жители Молдавии вышли на акцию протеста с флагами СССР против запрета властями республики георгиевской ленточки, скандируя антиправительственные лозунги.

Протестующие устроили акцию в Бельцах в пятницу, 15 апреля. Толпа людей, среди которых было много пожилых, вышла на протест с флагами георгиевской ленты, а также с флагами СССР и плакатами. Они исполнили трогательные песни. На плакатах было написано, в частности: «Мы наследники Великой Победы», «Мы чтим память героев», передает «РенТВ».

Решение властей Молдавии запретить использование георгиевской ленты противоречит интересам страны. Такое мнение выразил экс-президент республики Игорь Додон.

В своих социальных сетях он обратился к действующему главе государства Майе Санду. По его мнению, высказывания и действия президента вызывают опасения у граждан республики.

Додон полагает, что Молдавия не нуждается в политиках, пропагандирующих агрессию, а также в тех, кто использует популистские лозунги для поднятия своего рейтинга.

Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал на слова президента Молдавии Майи Санду о георгиевской ленте и её запрет в стране. В Telegram он посоветовал молдавскому лидеру «быть поосторожнее» в высказываниях о России и её символах.

Санду 19 апреля заявила о подписании закона, запрещающего использование георгиевской ленточки. При этом она сказала, что «место подобных символов — в мусорном ведре истории».

Пушков напомнил, что у противников данного символа незавидная судьба.

Что касается сути закона, который утвердила Санду, как и её заявления о «преступности» георгиевской ленты и «мусорном ведре истории», то ей следует напомнить, что в этом ведре уже оказались многие враги георгиевской ленты, — написал сенатор.

Запрет на использование георгиевской ленты в Молдавии представляет собой попытку властей страны «выслужиться» перед США, а снос советских памятников за рубежом нельзя оставлять без внимания. Такое мнение высказал в эфире телеканала «Вместе-РФ» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее стало известно, что президент Молдавии Майя Санду утвердила одобренный национальным парламентом законодательный запрет на георгиевскую ленту, а также логотипы в виде букв V и Z. Авторами инициативы стали депутаты правящей Партии действия и солидарности, против выступили представители оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, а также депутаты Народного собрания Гагаузской автономии.

«Пытаясь выслужиться перед странами Запада, перед американцами, она совершила большую ошибку», — прокомментировал Джабаров решение молдавского президента и добавил, что ветераны Великой Отечественной войны не простят этого Санду.

Говоря о сносе памятников за рубежом, сенатор процитировал песню Андрея Куряева «Не воюйте с русскими». «И там есть такие слова:

«Наших бронзовых солдат сколько бы вы ни рушили, мы вернем должок опять. Не воюйте с русскими». Мы вернем эти долги», — заявил Джабаров.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала предупреждение полиции Молдавии о наказании для всех граждан, которые будут носить георгиевскую ленточку как в День Победы, так и в любое другое время.

«Людям дают понять — с нарушителями не будут церемониться. На фоне антироссийской истерии Молдавия превращается в полицейское государство. Тем не менее гражданские активисты сегодня вышли к парламенту с протестом против цензуры в СМИ и запрета георгиевской ленты», — напомнила она.

По словам Федосовой, поправка о ношении ленты была намеренно «упакована в кубышку» с другими изменениями.

«Конституционному суду Молдовы придётся вновь иметь дело с запросами оппозиции на проверку конституционности таких поправок после официального опубликования документа», — заявила аналитик.

При этом, как заметила эксперт, ни о какой «обширной негативной международной реакции» речь не идёт.

Парадигма отказа от всего, что связано с Россией, сейчас пользуется одобрением на Западе, подчеркнула специалист.

Ранее полиция Молдавии предупредила, что будет наказывать всех граждан, которые будут носить георгиевскую ленточку как в День Победы, так и в любое другое время.

19 апреля президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на георгиевскую ленту, ранее одобренный парламентом.

Партия социалистов Молдавии раскритиковала решение парламента и назвала это «одним из самых позорных шагов нынешней власти» республики.

Молдавия готова закупать газ на международном рынке, если «Газпром» с 1 мая прекратит поставки, сказал министр инфраструктуры страны Андрей Спыну, передает РИА Новости.

Он отметил, что молдавская сторона не получила ответ на просьбы отсрочить проведение аудита и может покупать топливо у других стран вместо России.

Правительство Молдовы

«Мы подготовились к любому сценарию и обеспечили альтернативу, чтобы люди не пострадали. Сейчас компания Energocom оценивает международных трейдеров, которые могут стать потенциальными поставщиками газа в Молдавию, семь компаний выразили готовность поставлять газ», — заявил Спыну, отметив, что считает поведение «Газпрома» неоправданным и недружественным.

Он добавил, что Молдавия экономит газ, часть госпредприятий перешла на мазут. У страны есть запас в 24 миллиона кубометров газа — этого хватит, чтобы покрыть 57 процентов спроса, если поставки из России прекратятся. Министр выразил опасение, что «Газпром» может разорвать контракт «в последний момент». Спыну добавил, что в тогда Молдавская ГРЭС не сможет снабжать электричеством правый берег Днестра. В качестве альтернативы рассматривается электроэнергия с Украины.

Республика пока не готова возвращать долг российскому «Газпрому», говорил ранее Спыну. «Молдовагаз» попросил российскую компанию дать ему больше времени на погашение долга. Задолженность республики за газ оценивается в 709 миллионов долларов.

«Молдовагаз» смог вовремя погасить очередной платеж «Газпрому», перечислив аванс за газ за апрель, написал глава компании Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

«Молдовагаз» выплатил российской компании 69,5 миллиона долларов за поставки природного газа в марте-апреле этого года. Долгов за текущие поставки природного газа у компании нет, отметил Чебан. «Несмотря на негативные тарифные отклонения, необходимую сумму удалось сформировать за счет поступлений от потребителей за март, компенсации правительства, перечислений от предприятий ТЭК», — отметил он.

Важным фактором также стало снижение объемов энергопотребления в силу благоприятных погодных условий, добавил Чебан.

Власти Молдавии отказали в оказании военной помощи Украине из-за недостатка необходимых ресурсов. При этом Кишинёв сконцентрируется на гуманитарной поддержке, сообщила на пресс-конференции премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, которую цитирует ТАСС.

Что касается военной помощи, то есть более обеспеченные страны, с более устойчивой экономикой, способные предоставить такую помощь. <...> Мы сконцентрировались на гуманитарной поддержке, соблюдаем санкции в финансово-банковском секторе на территории нашей страны, — сказала Гаврилица.

Так она ответила на вопрос журналиста о возможности передать Киеву находящиеся на вооружении у республики истребители МиГ-29. При этом премьер-министр также не подтвердила факт обращения властей Украины по этому поводу.

Сенатор Алексей Пушков назвал отказ Молдавии передать или продать Украине находящиеся на балансе страны истребители МиГ-29 правильным. Подписчики согласились с парламентарием, но отметили, что президент страны Майя Санду может ещё передумать.