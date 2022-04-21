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46 минут назад

Опубликовано видео легендарного карнавала в Бразилии

Александр Кузьмин

В Бразилии стартовал легендарный карнавал. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались кадры с праздничного мероприятия.

Ежегодное красочное танцевальное шествие в Бразилии обычно проводится с пятницы по вторник перед Великим постом. Однако в этом году карнавал был перенесен с февраля на апрель. Церемония открытия карнавальных празднеств состоялась в саду дворца муниципальной власти в Рио-де-Жанейро.

«По традиции мэр вручил символический ключ от города королю карнавальных шествий Момо. На его роль подбирают крупного и веселого мужчину. Королем карнавала, как и в предыдущие годы, стал Уилсон Диас да Косте», – уточняет «Москва 24».

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