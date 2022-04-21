В Бразилии стартовал легендарный карнавал. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались кадры с праздничного мероприятия.

Ежегодное красочное танцевальное шествие в Бразилии обычно проводится с пятницы по вторник перед Великим постом. Однако в этом году карнавал был перенесен с февраля на апрель. Церемония открытия карнавальных празднеств состоялась в саду дворца муниципальной власти в Рио-де-Жанейро.