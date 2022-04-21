Западные партнеры не передавали Украине никаких военных самолетов. Об этом заявил в четверг президент страны Владимир Зеленский.

"Никаких поставок любых самолетов у нас еще не было", - сказал он в интервью французскому телеканалу BFM, запись которого была опубликована в четверг офисом президента.

При этом Зеленский указал, что рассчитывает на предоставление партнерами тяжелой военной техники и видит попытки увеличить такую помощь. "Но пока что мы имеем то, что имеем", - добавил он.

Ранее в интервью украинским СМИ Зеленский сказал, что Запад недостаточно помогает Киеву оружием.

Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина в последнее время получила в качестве военной помощи дополнительные самолеты, но не от США. Он отметил, что не будет "раскрывать подробности того, что предоставляют другие страны". Однако, по словам Кирби, сейчас Киев имеет больше "работоспособных боевых самолетов, чем две недели назад".