Джонсон: переговоры РФ и Украины обречены на провал

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что переговоры России и Украины обречены на провал. Об этом сообщает The Independent.
Британский премьер сказал, что ему «очень сложно увидеть», как можно договариваться «без доброй воли»
«Как ты можешь вести переговоры с крокодилом, если твоя нога у него в пасти?» - заявил Джонсон.
29 марта в Стамбуле прошли очередные переговоры российской и украинской делегаций. На этой встрече украинская сторона предложила свой вариант условий мирного договора.
В украинской делегации заявили, что среди гарантов безопасности мирного договора Киев видит страны Совбеза ООН (Россия, США, Франция, Британия и Китай), а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Израиль и Польшу. Страны-гаранты будут обязаны оказать Украине военную помощь в случае необходимости.
7 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина представила новый проект соглашения, который имеет расхождения с документом от 29 марта. По его словам, Украина ранее обязалась не требовать военную помощь по Крыму, но в новом варианте договора этого пункта нет.
20 апреля Россия передала Украине свою версию проекта соглашения. Ее детали не раскрывались. В МИД РФ заявили, что переговоры идут почти каждый день в видеоформате.