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25 минут назад

Джонсон назвал переговоры РФ и Украины обреченными на провал

Мария Иванова

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что переговоры России и Украины обречены на провал. Об этом сообщает The Independent.

Джонсон: переговоры РФ и Украины обречены на провал
Фото: ReutersReuters

Британский премьер сказал, что ему «очень сложно увидеть», как можно договариваться «без доброй воли»

«Как ты можешь вести переговоры с крокодилом, если твоя нога у него в пасти?» - заявил Джонсон.

29 марта в Стамбуле прошли очередные переговоры российской и украинской делегаций. На этой встрече украинская сторона предложила свой вариант условий мирного договора.

В украинской делегации заявили, что среди гарантов безопасности мирного договора Киев видит страны Совбеза ООН (Россия, США, Франция, Британия и Китай), а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Израиль и Польшу. Страны-гаранты будут обязаны оказать Украине военную помощь в случае необходимости.

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7 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина представила новый проект соглашения, который имеет расхождения с документом от 29 марта. По его словам, Украина ранее обязалась не требовать военную помощь по Крыму, но в новом варианте договора этого пункта нет.

20 апреля Россия передала Украине свою версию проекта соглашения. Ее детали не раскрывались. В МИД РФ заявили, что переговоры идут почти каждый день в видеоформате.

В мире,Борис Джонсон,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,Совбез ООН,
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