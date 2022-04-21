Для того чтобы избавиться от «энергетической зависимости» от России, жителям Германии необходимо пересмотреть правила личной гигиены, а именно меньше ходить в душ, не использовать мыло и перейти на кошачий метод умывания, пишет газета Bild, передает РИА Новости.

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Дерматолог Яэли Адлер в интервью газете посоветовала немцам «оставить кожу в покое и не мыться». Так, «необходимые для здоровья бактерии» размножатся на теле. Адлер подчеркнула, что после трех недель жизни без воды и мыла все неприятные запахи рассеиваются, и кожа начинает «процесс самоочищения».

«Но эти нужные нам, полезные бактерии-чистильщики имеют шанс выжить только в том случае, если кожа как минимум три недели находилась в покое, не подвергаясь никаким омовениям», — заявила дерматолог.

Bild заключила, что классический метод умывания кошек является «лучшим способом поддержания кожи в чистоте».