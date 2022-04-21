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37 минут назад

Жителям Германии посоветовали уподобиться кошкам ради борьбы с Россией

Лера Букина

Для того чтобы избавиться от «энергетической зависимости» от России, жителям Германии необходимо пересмотреть правила личной гигиены, а именно меньше ходить в душ, не использовать мыло и перейти на кошачий метод умывания, пишет газета Bild, передает РИА Новости.

Жителям Германии посоветовали уподобиться кошкам ради борьбы с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дерматолог Яэли Адлер в интервью газете посоветовала немцам «оставить кожу в покое и не мыться». Так, «необходимые для здоровья бактерии» размножатся на теле. Адлер подчеркнула, что после трех недель жизни без воды и мыла все неприятные запахи рассеиваются, и кожа начинает «процесс самоочищения».

«Но эти нужные нам, полезные бактерии-чистильщики имеют шанс выжить только в том случае, если кожа как минимум три недели находилась в покое, не подвергаясь никаким омовениям», — заявила дерматолог.

Bild заключила, что классический метод умывания кошек является «лучшим способом поддержания кожи в чистоте».

Западные страны, в частности, ФРГ, столкнулись с резким повышением цен на топливо после введения масштабных санкций против Москвы в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Ограничения в большей степени ударили по финансовому сектору и поставкам высокотехнологичной продукции. Многие страны сообщили о намерениях отказаться от российских энергоносителей. Кремле называл такую политику экономической войной. Там же отмечали, что Россия была готова к такому развитию событий.

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