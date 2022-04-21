В США парашютисты стали причиной эвакуации Капитолия.
Объекты в небе над Вашингтоном показались подозрительными, и полиция заявила об угрозе. Однако позже стало известно, что эвакуация была проведена в «качестве меры предосторожности». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший видео с парашютной командой американской армии.
«Парашютная команда армии США "Золотые рыцари" прибыла в парк Нэтс на Ночь благодарности военным. Десантирование из самолета и было принято за угрозу», – отмечает источник.