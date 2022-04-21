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28 минут назад

Парашютисты стали причиной эвакуации Капитолия и попали на видео

Александр Кузьмин

В США парашютисты стали причиной эвакуации Капитолия.

Объекты в небе над Вашингтоном показались подозрительными, и полиция заявила об угрозе. Однако позже стало известно, что эвакуация была проведена в «качестве меры предосторожности». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший видео с парашютной командой американской армии.

«Парашютная команда армии США "Золотые рыцари" прибыла в парк Нэтс на Ночь благодарности военным. Десантирование из самолета и было принято за угрозу», – отмечает источник.

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