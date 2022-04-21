Нежелание канцлера Германии Олафа Шольца поставлять тяжелое вооружение Украине может стоить ему должности, пишет Spiegel.
Политическая борьба в Германии обострилась на фоне украинского кризиса. Канцлера Олафа Шольца обвиняют в нерешительности даже представители коалиционных партий. Глава оппозиционного блока Христианско-демократический союз Германии/ Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц намерен на следующей неделе внести в парламент резолюцию о предоставлении Украине тяжелых вооружений, если этого раньше не сделает сам Шольц.
С учетом критики канцлера в его собственных рядах нельзя исключать, что заявка может быть одобрена большинством в бундестаге.
«Фактически это означает вопрос о доверии Шольцу большинства в бундестаге», - пишет Spiegel.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия почти исчерпала количество оружия, которое могла бы поставить Киеву из своих запасов, однако продолжит поддерживать Украину финансами. Шольц отметил, что среди оружия, которое необходимо Украине в ближайшее время, — противотанковые и противовоздушные средства. По его словам, Германия предоставит необходимые деньги для их покупки.