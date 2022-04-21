Нежелание канцлера Германии Олафа Шольца поставлять тяжелое вооружение Украине может стоить ему должности, пишет Spiegel.

Политическая борьба в Германии обострилась на фоне украинского кризиса. Канцлера Олафа Шольца обвиняют в нерешительности даже представители коалиционных партий. Глава оппозиционного блока Христианско-демократический союз Германии/ Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц намерен на следующей неделе внести в парламент резолюцию о предоставлении Украине тяжелых вооружений, если этого раньше не сделает сам Шольц.

С учетом критики канцлера в его собственных рядах нельзя исключать, что заявка может быть одобрена большинством в бундестаге.

«Фактически это означает вопрос о доверии Шольцу большинства в бундестаге», - пишет Spiegel.