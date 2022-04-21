Министры обороны США и Китая провели «редкий» разговор  по Украине

Министр обороны США Ллойд Остин и глава Минобороны Китая Вэй Фэнхэ провели «редкий телефонный разговор», чтобы обсудить Украину и вопросы безопасности. Как сообщает Bloomberg, в КНР призвали американцев к углублению связей с Москвой.

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Вэй призвал США «воздерживаться от использования Украины для очернения Китая». Также китайский министр потребовал от США прекратить военные провокации на море.

Ллойд призвал китайское руководство не занимать сторону России в украинском кризисе.

По данным Bloomberg, телефонный разговор состоялся по инициативе Остина, который в течение нескольких месяцев безуспешно пытался организовать переговоры с Сюй Циляном, самым высокопоставленным офицером в коммунистической партии Китая.

18 марта состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина. Он продлился два часа.

Politico писала, что беседа выявила «углубляющийся разрыв» между ними как в отношении украинского кризиса, так и претензий Китая на Тайвань.

По данным Politico, Байден не побудил Си обязаться повлиять на Россию или «хотя бы использовать термин «вторжение». Вместо этого были высказаны обвинения в адрес США в разжигании кризиса, во вмешательстве в дела Тайваня и критика из-за угроз санкциями против Китая.