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15 минут назад

Джонсон отказался «читать нотации» Индии из-за Украины

Алиса Селезнёва

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет в ходе своего визита пытаться убедить индейского коллегу Нарендру Моди изменить позицию по Украине. Об этом со ссылкой на официального представителя Джонсона сообщила газета The Times of India.

Джонсон отказался «читать нотации» Индии из-за Украины
Фото: ReutersReuters

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи. После чего ряд стран, в том числе США и ЕС, ввели против России масштабные санкции.

Британский журнал Economist констатировал, что некоторые союзники США отказались поддержать санкции в отношении России. Такой политики придерживаются Индия, некоторые страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Журнал отмечает, что эти страны не стали критиковать Россию по причине «экономических интересов, своей идеологи, амбиций и из-за страха потери торгового партнера».

Украинский вопрос будет поднят в ходе визита Бориса Джонсона в Индию, однако не станет основной темой переговоров, подчеркнул официальный представитель премьер-министра Великобритании.

«Этот визит не связан с российско-украинским кризисом. (…) Премьер-министр хотел совершить эту поездку, чтобы наладить наше партнерство в сфере торговли, инвестиций, безопасности, обороны и зеленой энергетики, поэтому мы будем обсуждать все эти вопросы», - отметил он.

Также представитель главы правительства Великобритании подчеркнул, что Джонсон не собирается «читать нотации Индии или пытаться убедить власти страны в той или иной позиции».

Ожидается, что центральной темой переговоров в Нью-Дели станет сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.

В мире,Борис Джонсон,Нарендра Моди,Владимир Путин,ЕС,
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