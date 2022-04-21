Джонсон отказался «читать нотации» Индии из-за Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет в ходе своего визита пытаться убедить индейского коллегу Нарендру Моди изменить позицию по Украине. Об этом со ссылкой на официального представителя Джонсона сообщила газета The Times of India.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи. После чего ряд стран, в том числе США и ЕС, ввели против России масштабные санкции.

Британский журнал Economist констатировал, что некоторые союзники США отказались поддержать санкции в отношении России. Такой политики придерживаются Индия, некоторые страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Журнал отмечает, что эти страны не стали критиковать Россию по причине «экономических интересов, своей идеологи, амбиций и из-за страха потери торгового партнера».

Украинский вопрос будет поднят в ходе визита Бориса Джонсона в Индию, однако не станет основной темой переговоров, подчеркнул официальный представитель премьер-министра Великобритании.

«Этот визит не связан с российско-украинским кризисом. (…) Премьер-министр хотел совершить эту поездку, чтобы наладить наше партнерство в сфере торговли, инвестиций, безопасности, обороны и зеленой энергетики, поэтому мы будем обсуждать все эти вопросы», - отметил он.

Также представитель главы правительства Великобритании подчеркнул, что Джонсон не собирается «читать нотации Индии или пытаться убедить власти страны в той или иной позиции».