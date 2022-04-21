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34 минуты назад

Индия отказалась принять японский самолет с помощью для Украины

Елена Прошина

Индия отказалась принимать самолет от сил самообороны Японии с грузом помощи для Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Индия отказалась принять самолет с помощью для Украины
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что самолет должен был отвезти груз гуманитарной помощи в Румынию и Польшу по линии комиссариата ООН по делам беженцев, а оттуда груз планировалось отправить на Украину. В качестве перевалочного пункта Япония намеревалась использовать Индию.

Вопрос был заранее согласован с Дели на рабочем уровне, однако власти Индии 20 апреля прислали отказ. В качестве причины они указали недостаточное согласование. Окончательное решение по этому вопросу планируется принять 22 апреля.

Агентство Киодо уточняет, что вопрос об отказе Индии и необходимости вносить изменения в планы обсуждался в ходе политического совета правящей либерально-демократической партии. Один из участников заседания сообщил, что Индия близка с Россией, поэтому не может так просто согласиться стать перевалочным пунктом для доставки гуманитарной помощи на Украину.

Ранее Токио отправил Киеву нелетальное оборонное снаряжение: шлемы, бронежилеты, теплую одежду, камеры, платки, средства гигиены, генераторы, сухие пайки. Затем министр обороны Японии Нобуо Киси сообщил, что они планируют направить Киеву маски, одежды химзащиты и беспилотники для наблюдения.

В мире,Нобуо Киси,ЛДПР,ООН,
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