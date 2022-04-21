В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
52 минуты назад

Spiegel: ситуация вокруг Украины может привести к отставке Шольца

Газета.Ru

В правительстве Германии усиливаются споры относительно поставок тяжелых вооружений Украине, и нерешительность канцлера ФРГ Олафа Шольца может привести к его отставке. Об этом пишет журнал Spiegel.

Spiegel: ситуация вокруг Украины может привести к отставке Шольца
Фото: ReutersReuters

Лидеры оппозиционного блока партий ХДС/ХСС намерены внести в бундестаг на следующей неделе проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает Шольц, пишет издание.

«В этом случае позиция Шольца настолько сильно пошатнется, что ему фактически придется просить вотума доверия, т.е. обеспечить себе большинство в бундестаге», — говорится в сообщении.

Spiegel также указывает на то, что канцлера критикуют как оппозиция, так и участники проправительственной коалиции.

Ранее замгенинспектора бундесвера — вооруженных сил ФРГ — Маркус Лаубенталь выступил против поставок Украине тяжелых вооружений со стороны Германии. Он обратил внимание, что германским ВС нужны системы вооружения, чтобы управлять вооруженными силами и обучать новых военнослужащих. К тому же боевые машины пехоты типа Marder по-прежнему нужны ФРГ, чтобы выполнять различные обязательства, в том числе и в рамках НАТО.

Bloomberg раскрыл схему поставок тяжелого вооружения из ФРГ на Украину

В свою очередь федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия вряд ли сможет снабжать Украину оружием из собственных запасов — они практически полностью исчерпаны. Политик пояснил, что немецкие танки «Леопард», например, не имели бы смысла на Украине, так как они не могли их использовать из-за отсутствия опыта обращения с техникой. Вместо этого должно продолжать поступать оружие из восточноевропейских стран, с которыми украинская армия так или иначе знакома, заключил он.

В мире,Олаф Шольц,НАТО,Бундестаг,
53
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители