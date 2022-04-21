Spiegel: ситуация вокруг Украины может привести к отставке Шольца

В правительстве Германии усиливаются споры относительно поставок тяжелых вооружений Украине, и нерешительность канцлера ФРГ Олафа Шольца может привести к его отставке. Об этом пишет журнал Spiegel.

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Лидеры оппозиционного блока партий ХДС/ХСС намерены внести в бундестаг на следующей неделе проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает Шольц, пишет издание.

«В этом случае позиция Шольца настолько сильно пошатнется, что ему фактически придется просить вотума доверия, т.е. обеспечить себе большинство в бундестаге», — говорится в сообщении.

Spiegel также указывает на то, что канцлера критикуют как оппозиция, так и участники проправительственной коалиции.

Ранее замгенинспектора бундесвера — вооруженных сил ФРГ — Маркус Лаубенталь выступил против поставок Украине тяжелых вооружений со стороны Германии. Он обратил внимание, что германским ВС нужны системы вооружения, чтобы управлять вооруженными силами и обучать новых военнослужащих. К тому же боевые машины пехоты типа Marder по-прежнему нужны ФРГ, чтобы выполнять различные обязательства, в том числе и в рамках НАТО.