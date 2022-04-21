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34 минуты назад

Си Цзиньпин: Китай не приемлет односторонние санкции и против двойных стандартов

Елена Прошина

Руководство Китая выступает против односторонних санкций и не приемлет «двойных стандартов» при урегулировании международных вопросов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает ТАСС.

КНР не приемлет: Си Цзиньпин жестко высказался о двойных стандартах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы против односторонних санкций и не намерены проводить политику, нацеленную на формирование блоков и усиление противостояния», — сказал он и добавил, что Китай поддерживает любые усилия, нацеленные на мирное урегулирование кризисных ситуаций. Си Цзиньпин также подчеркнул, что КНР не намерено следовать двойным стандартом при решении подобных вопросов.

Председатель КНР указал, что Пекин негативно относится к «юрисдикции длинной руки» некоторых стран и не станет злоупотреблять односторонними санкциями. Си Цзиньпин выразил намерение твердо защищать безопасность Китая в новых и традиционных сферах, а также решать глобальные вопросы вместе с другими государствами.

При этом индонезийская газета The Jakarta Post сообщает, что американский лидер Джо Байдена примет участие в предстоящем саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, чтобы усилить давление на Китай. Глава американского государства также намерен призвать лидеров регионального блока к осуждению действий России на Украине.

«Байден попытается оказать давление на лидеров АСЕАН, чтобы они осудили вторжение на Украину. Однако главным вопросом для него остается Китай», — говорится в сообщении.

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