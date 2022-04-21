КНР не приемлет: Си Цзиньпин жестко высказался о двойных стандартах

«Мы против односторонних санкций и не намерены проводить политику, нацеленную на формирование блоков и усиление противостояния», — сказал он и добавил, что Китай поддерживает любые усилия, нацеленные на мирное урегулирование кризисных ситуаций. Си Цзиньпин также подчеркнул, что КНР не намерено следовать двойным стандартом при решении подобных вопросов.