Байден выступит с заявлением относительно РФ и Украины

Президент США Джо Байден намерен в четверг выступить с заявлением, затрагивающим тему военного конфликта между Россией и Украиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опубликованный график главы американского государства.

Фото: Reuters Reuters

Уточняется, что президент Джо Байден «представит обновленную информацию по России и Украине» в 09:45 по времени Восточного побережья США (16:45 мск). Также в распространенном заявлении говорится, что США и союзники все еще выступают за продолжение дипломатических контактов на высоком уровне и желают мирного урегулирования конфликта.

«Соединенные Штаты по-прежнему считают, что дипломатия и деэскалация — лучший способ двигаться дальше, однако готовы к любому сценарию», — сообщает Белый дом.

В настоящий момент неизвестно, какое именно объявление намерен сделать Байден. Однако агентство Bloomberg ранее со ссылкой на источники сообщило, что администрация главы американского государства планирует сообщить о выделении дополнительных $800 миллионов на поддержку и вооружение Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки до этого подтвердила информацию о том, что Белый дом намерен оказать Украине дополнительное содействие в военной сфере, однако не стала раскрывать детали.