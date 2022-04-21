Кирби заявил, что ошибся, говоря о поставках самолетов на Украину

Украина увеличила количество готовых к вылету боевых самолетов после получения отдельных запасных частей и ремонта поврежденных воздушных судов. Союзники не отправляли на Украину свои самолеты. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает РИА Новости.
Этим заявлением представитель оборонного ведомства США опроверг собственные слова о том, что Украина вместе с запасными деталями получила от союзников дополнительные самолеты. Кирби подчеркнул, что союзные государства до сих пор не отправляли боевые воздушные судна целиком.
«Я ошибся, сказав в прошедшем времени, что им предоставили целые самолеты. Я сожалею из-за допущенной мною ошибки», — уточнил он.
Кирби отметил, что украинские военные получили достаточно дополнительного оборудования и запасных частей, чтобы «ввести в эксплуатацию больше самолетов в своем парке, нежели у них было даже две или три недели назад». По его словам, подобный успех — результат скоординированной политики США.
Ранее командование ВВС Украины сообщило, что при содействии правительства США получило комплектующие для летательных аппаратов. При этом уточняется, что Киев не получал новых самолетов от западных стран.