Кирби заявил, что ошибся, говоря о поставках самолетов на Украину

Украина увеличила количество готовых к вылету боевых самолетов после получения отдельных запасных частей и ремонта поврежденных воздушных судов. Союзники не отправляли на Украину свои самолеты. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

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Этим заявлением представитель оборонного ведомства США опроверг собственные слова о том, что Украина вместе с запасными деталями получила от союзников дополнительные самолеты. Кирби подчеркнул, что союзные государства до сих пор не отправляли боевые воздушные судна целиком.

«Я ошибся, сказав в прошедшем времени, что им предоставили целые самолеты. Я сожалею из-за допущенной мною ошибки», — уточнил он.

Кирби отметил, что украинские военные получили достаточно дополнительного оборудования и запасных частей, чтобы «ввести в эксплуатацию больше самолетов в своем парке, нежели у них было даже две или три недели назад». По его словам, подобный успех — результат скоординированной политики США.