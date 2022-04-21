В Берлине расследуют более 200 преступлений против русскоязычных

В Берлине расследуют более 200 дел о преступлениях против людей, говорящих на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Tagesspiegel.

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Представитель полиции в беседе с изданием уточнил, что департамент государственной безопасности за период с 24 февраля занимается в общей сложности 206 случаями проявления нетерпимости. Речь идет об угрозах, оскорблениях, порче имущества и в отдельных случаях — о насильственных действиях.

Кроме того, до начала апреля специалисты начали пять расследований по факту публичной демонстрации символа Z. В Германии этот символ воспринимается общественностью, как акт поддержки действиям России на Украины.

Как говорится в сообщении, Германия оценивает потенциально уголовно-наказуемые преступления по факту проявления агрессии в сторону русскоговорящих. Уточняется, что их число за период с 24 февраля по 31 марта находится в «среднем трехзначном диапазоне».