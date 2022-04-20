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53 минуты назад

Турция предрекла развал НАТО после вступления Швеции и Финляндии

FBM.ru

Хасан Ялчын – колумнист турецкой газеты Sabah уверен, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, то альянс ослабнет и развалится, передает РИА Новости.

В Турции предрекли развал НАТО при вступлении двух стран
Фото: ReutersReuters

По словам автора, воодушевление военной организации из-за возможного расширения принесет НАТО лишь трудности, хоть некоторые и предполагают, что засчет Швеции и Финляндии альянс усилится.

Ялчын напомнил, что НАТО расширялись после окончания холодной войны, и им ничего это не дало. Альянс и его союзники лишь с новыми издержками, а также излишне расширили оборонную ответственность НАТО. Автор уверен, что в этот раз все будет точно так же.

Колумнист утверждает, что сегодня альянс стал идеологическим инструментом, а все восточноевропейские государства, которые вступили в него, ничего не дали взамен. Аналогичная ситуация будет со Швецией и Финляндией.

Он назвал каплей в море военный и экономический вклад Швеции и Финляндии в НАТО. Вклад этих стран с геополитической стороны также не столь ценен, его могут обеспечить страны Балтии или Норвегия.

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По словам Ялчына, присоединение североевропейских стран – это всего лишь эмоциональная реакция, а НАТО – просто альянс по сдерживанию. И если НАТО не будет выполнять своей функции, то концовка становится известной – развал.

«Путь к поддержанию сдерживания лежит через простоту и доверие. Любой хаос и отсутствие безопасности размывают границы НАТО. Расширение не влечет за собой углубление. Наоборот, каждое расширение делает НАТО все мельче в плане сдерживания», — пишет колумнист.

Ялчын призвал правительство Турции донести эту позицию до НАТО.

В мире,НАТО,
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