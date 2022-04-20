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12 минут назад

Турция призвала не ждать от нее антироссийских санкций

Вероника Полынина

Турция не смогла бы стать честным посредником между Россией и Украиной, если бы присоединилась к санкциям против Москвы. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает РИА «Новости».

Турция озвучила позицию по антироссийским санкциям
Фото: ReutersReuters

По словам главы турецкой дипломатии, Анкара выполняет роль посредника, поэтому ожидать от нее подключения к санкциям не стоит.

«Как мы могли бы стать честным посредником, если бы подключились к санкциям против России? Поэтому ожидать от нас санкций против России не стоит, это было бы не правильным», - сказал министр в интервью CNN Turk.

Ранее Чавушоглу заявлял, что Турция присоединится к антироссийским санкциям в случае, если их одобрит ООН. По словам министра, Анкара следует международному праву и проводит взвешенную политику.

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«В случае одобрения ООН санкций в отношении России Турция будет вынуждена им следовать», - сказал он в интервью телеканалу NTV 14 апреля.

В мире,Мевлют Чавушоглу,ООН,
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