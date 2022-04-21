МИД Молдавии попросил разъяснений в связи с заявлением Захаровой

Посол РФ в Молдавии Олег Васнецов будет вызван в министерство иностранных дел республики из-за слов официального представителя МИД России Марии Захаровой в адрес президента страны Майи Санду, заявил глава пресс-службы дипведомства Молдавии Даниэл Водэ.

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Накануне Захарова назвала недопустимыми высказывания главы молдавского государства о георгиевской ленте. Комментируя заявление Санду о том, что место этого символа «в мусорном ведре истории», Захарова подчеркнула, что допускающий подобные слова человек скоро «сам отправится на эти свалки».

Риторику официального представителя МИД России в Кишиневе назвали «неприемлемой и неконструктивной». По этой причине Васнецов был вызван в дипведомство республики.

Водэ заметил, что недавно принятые в парламенте страны решения, представляют собой суверенное право Молдавии, пишет РИА Новости.

— Мы вновь обращаемся с призывом к российской стороне не допускать вмешательства в демократический, законный и внутренний процесс нашей страны, — подчеркнул официальный представитель МИД Молдавии.