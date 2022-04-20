Украина сорвала гуманитарную операцию на «Азовстали»

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинская сторона сорвала операцию по эвакуации с территории металлургического комбината «Азовсталь». Об этом пишет РИА Новости .

«Вооруженные силы России сегодня, 20 апреля 2022 года, исключительно в гуманных целях с 14 часов (мск) открывали гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения с территории металлургического комбината “Азовсталь” в Мариуполе», — сказал представитель Минобороны России , добавив, что заявленная гуманитарная операция киевскими властями была «цинично сорвана», указанным коридором никто не воспользовался.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о зачистке военными республики территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе от украинских националистов. По его словам, чеченские военные «прочесывают каждый квадрат» предприятия.

20 апреля стало известно, что в бункере на территории завода «Азовсталь» находятся как минимум 200 мирных жителей, в том числе маленькие дети и старики. По данным местных жителей, на территории промзоны есть как минимум один бункер. Туда гражданских лиц заводили военные.