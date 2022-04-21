Международные организации останавливают поставки гумпомощи на Украину

"Международные организации, в том числе Международный комитет Красного Креста (румынское отделение), приостанавливают все поставки гуманитарной помощи в Одессу из-за массовых хищений должностными лицами военных администраций города и области поставляемого продовольствия и медикаментов", - заявил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагировани