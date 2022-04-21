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22 минуты назад

МО РФ: румынское отделение МККК приостанавливает поставки гуманитарной помощи в Одессу

ТАССиещё 8

Румынское отделение Международного комитета Красного Креста приостанавливает поставки гуманитарной помощи в Одессу. Это связано с массовыми хищениями продовольствия и медикаментов должностными лицами на месте, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Международные организации останавливают поставки гумпомощи на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Международные организации, в том числе Международный комитет Красного Креста (румынское отделение), приостанавливают все поставки гуманитарной помощи в Одессу из-за массовых хищений должностными лицами военных администраций города и области поставляемого продовольствия и медикаментов", - заявил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагировани

В мире,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,Международный комитет Красного Креста,
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