Россия должным образом уведомила США о предстоящем испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

В американском военном ведомстве добавили, что рассматривают пуск ракеты «Сармат» как плановый и не видят в нем угрозы безопасности США.

«Россия должным образом уведомила США в соответствии со своими обязательствами в рамках СНВ-3 о планах испытать эту межконтинентальную баллистическую ракету. Тест носил рутинный характер, неожиданностью не стал, и США не восприняли его как угрозу», - сказали в Пентагоне.

Ранее в среду Минобороны РФ сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» из шахтной установки на космодроме «Плесецк». В ведомстве выразили уверенность, что ракета «Сармат», являющаяся самой мощной ракетой с наибольшей дальностью поражения целей, значительно усилит боевую мощь Российской Федерации.