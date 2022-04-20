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17 минут назад

США прокомментировали пуск Россией ракеты «Сармат»

Вероника Полынина

Россия должным образом уведомила США о предстоящем испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

В американском военном ведомстве добавили, что рассматривают пуск ракеты «Сармат» как плановый и не видят в нем угрозы безопасности США.

«Россия должным образом уведомила США в соответствии со своими обязательствами в рамках СНВ-3 о планах испытать эту межконтинентальную баллистическую ракету. Тест носил рутинный характер, неожиданностью не стал, и США не восприняли его как угрозу», - сказали в Пентагоне.

Ранее в среду Минобороны РФ сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» из шахтной установки на космодроме «Плесецк». В ведомстве выразили уверенность, что ракета «Сармат», являющаяся самой мощной ракетой с наибольшей дальностью поражения целей, значительно усилит боевую мощь Российской Федерации.

Путин обратился к армии после запуска ракеты "Сармат"

Президент России Владимир Путин, комментируя испытание, заявил, что создание нового оружия «заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать» России.

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