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37 минут назад

Совместное правление королевы Елизаветы II и принца Чарльза сочли продуманной PR-стратегией

Елена Прошина

Информация о переходе к совместному правлению британской королевы Елизаветы II и ее наследника принца Чарльза недостоверны, она является продуманной PR-стратегией. Такое мнение высказала королевский комментатор Кинси Шофилд, передает Insider.

Совместное правление королевы Елизаветы II и принца Чарльза сочли продуманной PR-стратегией
Фото: РамблерРамблер

Журналистка считает, что, несмотря на распространенное мнение о важной роли принца Чарльза, на самом деле он не принимает значимых решений в британской монархии. Шофилд предположила, что концепция совместной монархии является продуманной пиар-тактикой, направленной на улучшение общественного мнения о наследнике.

«Для королевской семьи важно, чтобы Елизавета II и принц Чарльз выглядели так, будто работают рука об руку, потому что им нужно, чтобы люди смирились с идеей восхождения принца Чарльза на трон», — пояснила она.

Ранее стало известно, что королева Великобритании пропустит пасхальную службу в Виндзоре из-за проблем со здоровьем.

В мире,Елизавета II,Чарльз Виндзор,
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