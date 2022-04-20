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50 минут назад

Нуланд допустила участие НАТО в эвакуации людей из Мариуполя

Елена Прошина

Страны НАТО могут принять участие в эвакуации мирных жителей из Мариуполя, если позволит Россия. Об этом заявила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, передает «РИА Новости».

Нуланд допустила участие НАТО в эвакуации людей из Мариуполя
Фото: ReutersReuters

По ее словам, «есть надежда, что русские позволят» союзникам по НАТО эвакуировать из Мариуполя не только гражданских, но и раненых военных. Однако Нуланд не уточнила, готовы ли США участвовать в подобной операции.

Также замгоссекретаря Соединенных Штатов заявила, что ранее подобные договоренности «несколько раз распадались» и теперь именно Россия должна обеспечить безопасную эвакуацию мирных жителей Мариуполя.

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Ранее Минобороны РФ обратилось к властям Украины с требованием вывести гражданских с завода «Азовсталь». В ведомстве подчеркнули, что российская сторона гарантирует безопасную эвакуацию для мирного населения Мариуполя в любом избранном ими направлении.

В мире,Виктория Нуланд,Владимир Путин,Минобороны России,НАТО,
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