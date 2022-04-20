Нуланд допустила участие НАТО в эвакуации людей из Мариуполя

Страны НАТО могут принять участие в эвакуации мирных жителей из Мариуполя, если позволит Россия. Об этом заявила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, передает «РИА Новости».
По ее словам, «есть надежда, что русские позволят» союзникам по НАТО эвакуировать из Мариуполя не только гражданских, но и раненых военных. Однако Нуланд не уточнила, готовы ли США участвовать в подобной операции.
Также замгоссекретаря Соединенных Штатов заявила, что ранее подобные договоренности «несколько раз распадались» и теперь именно Россия должна обеспечить безопасную эвакуацию мирных жителей Мариуполя.
Ранее Минобороны РФ обратилось к властям Украины с требованием вывести гражданских с завода «Азовсталь». В ведомстве подчеркнули, что российская сторона гарантирует безопасную эвакуацию для мирного населения Мариуполя в любом избранном ими направлении.