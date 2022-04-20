Нуланд допустила участие НАТО в эвакуации людей из Мариуполя

Страны НАТО могут принять участие в эвакуации мирных жителей из Мариуполя, если позволит Россия. Об этом заявила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, передает «РИА Новости».

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По ее словам, «есть надежда, что русские позволят» союзникам по НАТО эвакуировать из Мариуполя не только гражданских, но и раненых военных. Однако Нуланд не уточнила, готовы ли США участвовать в подобной операции.

Также замгоссекретаря Соединенных Штатов заявила, что ранее подобные договоренности «несколько раз распадались» и теперь именно Россия должна обеспечить безопасную эвакуацию мирных жителей Мариуполя.